En 2025

San Juan, entre las provincias con menor litigiosidad laboral del país

Un informe de la Unión de ART muestra que la provincia se ubica muy por debajo del promedio nacional y lejos de los distritos con mayor conflictividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un informe de la Unión de ART sobre la tasa de judicialidad laboral en 2025 muestra fuertes contrastes entre provincias. En ese escenario, San Juan aparece como una de las jurisdicciones con menor nivel de litigiosidad del país.

Según los datos difundidos por la Unión de ART, el promedio nacional es de 133 juicios iniciados cada 10.000 asegurados dentro del sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, San Juan registra apenas 37 demandas en esa misma proporción, lo que la posiciona en el grupo de provincias con menor presión judicial.

Un mapa con marcadas diferencias

El ranking está encabezado por San Luis (300), Santa Fe (296) y Chubut (236), con tasas que duplican e incluso triplican la media nacional. También presentan niveles elevados Mendoza (208) y la Provincia de Buenos Aires (159).

En contraste, San Juan se ubica en el lote inferior, apenas por encima de provincias como Santa Cruz (31), Río Negro (30), Corrientes (19), Chaco (18) y La Rioja (12).

La brecha territorial evidencia que el fenómeno no responde únicamente a variables productivas o de siniestralidad, sino que también intervienen factores institucionales, regulatorios y judiciales que amplifican —o contienen— la litigiosidad.

image

