Con canciones propias y stickers a $500, Tabor Música el coro juvenil católico que busca grabar su primer álbum

Todo comenzó en octubre de 2025, en Angaco. Allí se realizó la cuarta edición de la Misión Arquidiocesana de Jóvenes (MAJ) , que reunió a más de 300 chicos de distintos puntos de la provincia y de diversos movimientos. En medio de esa experiencia se armó una comisión para animar con música los distintos momentos del encuentro.

Eran cinco chicas y cinco chicos. Guitarras, violín, percusión y voces que se iban alternando. En ese momento eran simplemente el “Team Música”, un grupo que se organizó para servir durante esos días intensos de misión. Pero al terminar, algo había cambiado.

Muchos de los jóvenes que participaron les decían que la música los había marcado, que no dejaran de cantar juntos, que grabaran las canciones. Ese entusiasmo fue el motor para seguir. Lo que había empezado como un servicio puntual se transformó en un proyecto con identidad propia.

Desde noviembre de 2025 comenzaron a reunirse para ensayar con más constancia. Buscaron un nombre que los representara y así nació Tabor Música. Con el tiempo empezaron a componer. La primera canción propia, “Himno MAJ 2025”, tuvo muy buena recepción y los impulsó a seguir creando. Además de sus temas, trabajan versiones de canciones conocidas, pero con arreglos propios. Van rotando las voces, le dan protagonismo a los instrumentos y buscan que cada presentación tenga algo distinto.

El crecimiento fue rápido. En pocas semanas superaron los 600 seguidores en redes sociales. Uno de los reels que subieron y que también compartieron en TikTok llegó a las 50 mil vistas y superó los 10 mil “me gusta”. La repercusión los sorprendió: recibieron mensajes de apoyo no solo de San Juan, sino también de otras provincias e incluso de otros países.

Con ese respaldo, el objetivo empezó a tomar forma: grabar su primer EP. Un material que incluirá canciones propias y algunas versiones, y que marcaría un paso importante para el grupo.

Para lograrlo decidieron apostar a la autogestión. Lanzaron stickers con frases de sus canciones, que se venden desde $500. La idea es sencilla: que quienes los siguen puedan colaborar y, al mismo tiempo, llevarse una parte del proyecto. Además de estos productos, el grupo recibe aportes voluntarios a través del alias tabormusica (titular: Martin Pósleman). La idea es que las canciones que nacieron en los ensayos y las misiones puedan ser escuchadas con calidad profesional.

También remarcan que seguirlos en redes sociales, en Instagram como @tabor.music, en facebook Tabor Música y en Tik Tok como @tabor.musica. Compartir su contenido es otra manera de ayudarlos a crecer y acercarse a la meta.

El grupo lleva pocos meses desde que decidió consolidarse, pero el avance fue notable. Pasaron de animar una misión a pensar en un estudio de grabación. Hubo momentos en los que sintieron que el objetivo estaba lejos, pero la unión que lograron y el apoyo que reciben los mantiene firmes.

Hoy Tabor Música trabaja con una meta clara: que esas canciones que comenzaron a sonar en una misión puedan convertirse en su primer álbum. Y mientras tanto, cada sticker vendido y cada nuevo seguidor suman un pequeño paso hacia ese sueño.