lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cultura

¡Capusotto vuelve a San Juan! Cuándo actuará y dónde comprar las entradas

El reconocido humorista presentará su nueva comedia negra “Tirria” el sábado 23 de mayo en el Teatro Sarmiento. Dieron a conocer dónde conseguir las entradas de manera anticipada online y en puntos de venta físicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diego capusotto san juan teatro sarmiento.jpg

El actor y humorista Diego Capusotto regresará a San Juan con su nueva propuesta teatral. Se trata de “Tirria”, una comedia negra argentina estrenada en 2025 que combina humor absurdo, político y grotesco, y que ya comenzó a girar por distintas provincias del país.

Lee además
marcelo castanares, el estilista que cruzo la cordillera para ganar un lugar de privilegio en santiago de chile
Sanjuaninos por el Mundo

Marcelo Castañares, el estilista que cruzó la cordillera para ganar un lugar de privilegio en Santiago de Chile
con canciones propias y stickers a $500, tabor musica el coro juvenil catolico que busca grabar su primer album
De la misión al estudio

Con canciones propias y stickers a $500, Tabor Música el coro juvenil católico que busca grabar su primer álbum

La función será el sábado 23 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Sarmiento. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de tuentrada.com y en los puntos de venta físicos de Sequeira Producciones y Power Play.

image

“Tirria” está protagonizada por Capusotto junto a Rafael Spregelburd y Andrea Politti, y cuenta con dirección de Carlos Branca. La obra retrata la decadencia de una familia patricia que, mientras simula un viaje a Europa, permanece encerrada en su mansión intentando sostener una apariencia que ya no se corresponde con la realidad.

El espectáculo propone una mirada ácida sobre las estructuras sociales, con el sello característico de Capusotto, donde el grotesco y la crítica política se entrelazan con situaciones absurdas.

La visita del humorista se da luego de su presentación del año pasado en la mismo teatro sanjuanino, cuando subió al escenario con “Diego Capusotto y su maravilloso mundo”, una biocomedia reflexiva que combinó humor y memoria junto a Dany Berbedés y convocó a un numeroso público.

Temas
Seguí leyendo

Anunciaron cuándo será la próxima Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Una familia de Rawson busca a su mascota, el loro "Muñeco": ofrecen recompensa

Aceite de cannabis en San Juan: qué pasa con la venta por OSP y en departamentos alejados

Dos sanjuaninos ganaron más de $5.000.000 con el Quini 6

Boleto escolar y docente gratuito: qué opinan los sanjuaninos, según una encuesta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento