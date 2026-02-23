¡Capusotto vuelve a San Juan! Cuándo actuará y dónde comprar las entradas
El reconocido humorista presentará su nueva comedia negra “Tirria” el sábado 23 de mayo en el Teatro Sarmiento. Dieron a conocer dónde conseguir las entradas de manera anticipada online y en puntos de venta físicos.
El actor y humorista Diego Capusotto regresará a San Juan con su nueva propuesta teatral. Se trata de “Tirria”, una comedia negra argentina estrenada en 2025 que combina humor absurdo, político y grotesco, y que ya comenzó a girar por distintas provincias del país.
La función será el sábado 23 de mayo, a las 22 horas, en el Teatro Sarmiento. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de tuentrada.com y en los puntos de venta físicos de Sequeira Producciones y Power Play.
“Tirria” está protagonizada por Capusotto junto a Rafael Spregelburd y Andrea Politti, y cuenta con dirección de Carlos Branca. La obra retrata la decadencia de una familia patricia que, mientras simula un viaje a Europa, permanece encerrada en su mansión intentando sostener una apariencia que ya no se corresponde con la realidad.
El espectáculo propone una mirada ácida sobre las estructuras sociales, con el sello característico de Capusotto, donde el grotesco y la crítica política se entrelazan con situaciones absurdas.
La visita del humorista se da luego de su presentación del año pasado en la mismo teatro sanjuanino, cuando subió al escenario con “Diego Capusotto y su maravilloso mundo”, una biocomedia reflexiva que combinó humor y memoria junto a Dany Berbedés y convocó a un numeroso público.