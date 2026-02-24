martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oportunidad

Ofrecen cursos gratuitos de oficios en San Juan, los detalles para anotarse

El programa ATP abrió inscripciones para quienes quieran aprender a desarrollar desde tareas de plomería hasta construcción.

Por Daiana Kaziura
Dictan cursos de plomería y otros oficios en San Juan. Cómo inscribirse.

Dictan cursos de plomería y otros oficios en San Juan. Cómo inscribirse.

Electricidad, plomería, topografía y construcción son algunas de las propuestas de formación que lanza el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) en las salas de UOCRA. Las clases comienzan el 2 de marzo de 2026 y la inscripción es online con cupos limitados. "Se trata de una oportunidad concreta para potenciar la empleabilidad en San Juan", indicaron desde el Ministerio de Producción que difundió la noticia.

Lee además
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo
confirmaron cuando acreditaran los sueldos de los empleados de la administracion publica de san juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

La apertura de inscripciones corresponde a la nueva serie de cursos de formación profesional que se dictarán en el departamento Capital, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y de rápida inserción laboral a los vecinos de la provincia.

Las clases se desarrollarán en las aulas de la UOCRA, ubicadas en Avenida Alem 758 Sur, y darán inicio el próximo 2 de marzo de 2026. La oferta educativa incluye talleres intensivos en oficios con alta demanda en el mercado laboral actual.

Los cursos disponibles y sus horarios son los siguientes:

  • Electricidad Domiciliaria: dos comisiones, una por la siesta (de 15 a 18 hs) y otra por la tarde (de 18:15 a 21 hs).
  • Plomería: en horario de tarde, de 18:15 a 21 hs.
  • Auxiliar de Topografía: dos comisiones, ambas en horario de siesta (de 15 a 18 hs y de 18:15 a 21 hs).
  • Construcción: en horario de 18 a 21 hs.

Todos los cursos son completamente gratuitos y están diseñados para brindar formación práctica que fortalezca las oportunidades de empleo y autoempleo en la comunidad.

Las personas interesadas deberán inscribirse únicamente a través del sitio web oficial del programa: aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar

Temas
Seguí leyendo

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo

Nuevos valores de las multas de tránsito en San Juan: cruzar en rojo se acerca a los $500.000

La pelota también se para en San Juan: apoyo total a Tapia y cuatro días sin fútbol

Ascensos en el Poder Judicial de San Juan: Baigorrí impulsa un sistema por "meritocracia" para terminar con el "amiguismo"

San Juan, entre las provincias con menor litigiosidad laboral del país

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo

San Juan busca contratar maquinaria pesada para optimizar el manejo de basura

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

Por Guillermo Alamino

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo