Ofrecen cursos gratuitos de oficios en San Juan, los detalles para anotarse

Dictan cursos de plomería y otros oficios en San Juan. Cómo inscribirse.

Electricidad, plomería, topografía y construcción son algunas de las propuestas de formación que lanza el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) en las salas de UOCRA. Las clases comienzan el 2 de marzo de 2026 y la inscripción es online con cupos limitados. "Se trata de una oportunidad concreta para potenciar la empleabilidad en San Juan", indicaron desde el Ministerio de Producción que difundió la noticia.

La apertura de inscripciones corresponde a la nueva serie de cursos de formación profesional que se dictarán en el departamento Capital, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y de rápida inserción laboral a los vecinos de la provincia.

Las clases se desarrollarán en las aulas de la UOCRA, ubicadas en Avenida Alem 758 Sur, y darán inicio el próximo 2 de marzo de 2026. La oferta educativa incluye talleres intensivos en oficios con alta demanda en el mercado laboral actual.

Los cursos disponibles y sus horarios son los siguientes:

Electricidad Domiciliaria: dos comisiones, una por la siesta (de 15 a 18 hs) y otra por la tarde (de 18:15 a 21 hs).

Plomería: en horario de tarde, de 18:15 a 21 hs.

Auxiliar de Topografía: dos comisiones, ambas en horario de siesta (de 15 a 18 hs y de 18:15 a 21 hs).

Construcción: en horario de 18 a 21 hs.

Todos los cursos son completamente gratuitos y están diseñados para brindar formación práctica que fortalezca las oportunidades de empleo y autoempleo en la comunidad.

Las personas interesadas deberán inscribirse únicamente a través del sitio web oficial del programa: aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar