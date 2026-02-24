Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.

El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Dirección de Educación Primaria, informó que los padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en escuelas de Nivel Primario en diciembre, podrán gestionar la asignación para el Ciclo Lectivo 2026 los próximos 26 y 27 de febrero y dieron a conocer las sedes para realizar el trámite.