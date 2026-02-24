Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Dirección de Educación Primaria, informó que los padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en escuelas de Nivel Primario en diciembre, podrán gestionar la asignación para el Ciclo Lectivo 2026 los próximos 26 y 27 de febrero y dieron a conocer las sedes para realizar el trámite.
Cabe destacar que, la posibilidad también alcanza a los alumnos que cambiaron de domicilio. Todos podrán realizar acersecarse a las escuelas sede designadas en cada zona y departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según disponibilidad.
La atención será en los siguientes horarios:
- Turno mañana: de 8,30 a 12
- Turno tarde: de 12,30 a 17
El detalle de escuelas sede para la reubicación:
-Zona 1
Escuela Juan Mantovani, Albardón
-Zona 2
Escuela Juan Jufré, Capital
Escuela Alejandro Aguado, Angaco
-Zona 3
Escuela La Capilla, Calingasta
-Zona 4
Escuela Normal Superior General San Martín, Capital
-Zona 5
Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital
-Zonas 6 y 7
Escuela Manuel Antequeda, Caucete
Escuela Mariano Ianelli, Caucete
-Zona 8
Escuela Salvador María del Carril, Chimbas
Escuela Leandro Alem, Chimbas
-Zona 9
Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas
-Zona 10
Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia
-Zona 11
Escuela Antonio Quaranta, Jáchal
-Zona 12
Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal
-Zona 13
Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo
-Zona 14
Escuela Las Hornillas, Pocito
-Zona 15
Escuela Rabindranath Tagore, Pocito
-Zona 16
Escuela Gabriela Mistral, José Hernández, Rawson
-Zona 17
Escuela Mary O’Graham, Rawson
-Zona 18
Escuela Antonio de la Torre, Rawson
-Zona 19
Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía
-Zona 21
Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil
-Zona 22
Escuela Provincia de Mendoza, San Juan de la Frontera, Rivadavia
-Zona 23
Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum
-Zona 24
Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía