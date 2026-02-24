martes 24 de febrero 2026

Atención

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Las familias que no lograron inscribir a los alumnos en diciembre podrán gestionar la asignación para el Ciclo Lectivo 2026 los días 26 y 27 de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.

Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.

El Ministerio de Educación de la provincia, a través de la Dirección de Educación Primaria, informó que los padres y tutores que no pudieron inscribir a sus hijos en escuelas de Nivel Primario en diciembre, podrán gestionar la asignación para el Ciclo Lectivo 2026 los próximos 26 y 27 de febrero y dieron a conocer las sedes para realizar el trámite.

Cabe destacar que, la posibilidad también alcanza a los alumnos que cambiaron de domicilio. Todos podrán realizar acersecarse a las escuelas sede designadas en cada zona y departamento, donde se gestionará la asignación de vacante según disponibilidad.

La atención será en los siguientes horarios:

- Turno mañana: de 8,30 a 12

- Turno tarde: de 12,30 a 17

El detalle de escuelas sede para la reubicación:

-Zona 1

Escuela Juan Mantovani, Albardón

-Zona 2

Escuela Juan Jufré, Capital

Escuela Alejandro Aguado, Angaco

-Zona 3

Escuela La Capilla, Calingasta

-Zona 4

Escuela Normal Superior General San Martín, Capital

-Zona 5

Escuela Provincia de Buenos Aires, Capital

-Zonas 6 y 7

Escuela Manuel Antequeda, Caucete

Escuela Mariano Ianelli, Caucete

-Zona 8

Escuela Salvador María del Carril, Chimbas

Escuela Leandro Alem, Chimbas

-Zona 9

Escuela Provincia de La Rioja, Chimbas

-Zona 10

Escuela Provincia de Santa Cruz, Iglesia

-Zona 11

Escuela Antonio Quaranta, Jáchal

-Zona 12

Escuela Provincia de La Pampa, Jáchal

-Zona 13

Escuela Provincia de San Juan, 25 de Mayo

-Zona 14

Escuela Las Hornillas, Pocito

-Zona 15

Escuela Rabindranath Tagore, Pocito

-Zona 16

Escuela Gabriela Mistral, José Hernández, Rawson

-Zona 17

Escuela Mary O’Graham, Rawson

-Zona 18

Escuela Antonio de la Torre, Rawson

-Zona 19

Escuela Provincia de Corrientes, Santa Lucía

-Zona 21

Escuela Provincia de Formosa, Valle Fértil

-Zona 22

Escuela Provincia de Mendoza, San Juan de la Frontera, Rivadavia

-Zona 23

Escuela Independencia Argentina, Rivadavia, Zonda y Ullum

-Zona 24

Escuela José Pedro Cortínez, San Martín, Angaco y Santa Lucía

