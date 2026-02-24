Filmaron a un exhibicionista mientras se manoseaba en plena vía pública en Rivadavia

Preocupación en Rivadavia. Vecinos del Barrio Aramburu capturaron a un hombre que realizaba exhibiciones obscenas en plena calle. El episodio ocurrió en inmediaciones de un centro comercial ubicado en las calles Músicos del RIM 22 y Virgen de Lourdes. El video comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas.

Según las imágenes, el sujeto fue sorprendido mostrando sus partes íntimas y realizando actos de índole sexual a la vista de quienes transitaban por el lugar. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa al hombre en la vía pública sin intentar ocultarse, lo que generó alarma entre comerciantes y familias que se encontraban en el sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026391568727376125&partner=&hide_thread=false Filman a un exhibicionista mientras se manoseaba en plena vía pública en Rivadavia pic.twitter.com/saHJBkTpH6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 24, 2026

Además, residentes del lugar señalaron que el inmueble donde suele resguardarse el sujeto estaría abandonado y en estado de descuido, con acumulación de basura en su interior y alrededores. Esta situación, afirmaron, contribuye a la sensación de inseguridad en la zona.

Hasta el momento no trascendió si hubo intervención policial ni si el protagonista del video fue identificado.