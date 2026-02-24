martes 24 de febrero 2026

Barrio Aramburu

Filmaron a un exhibicionista mientras se manoseaba en plena vía pública en Rivadavia

Vecinos registraron en video al hombre mientras realizaba actos obscenos en la vía pública, a metros de un centro comercial del Barrio Aramburu. Las imágenes se viralizaron y generaron alarma en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
😡 Vecinos del barrio Aramburu (Rivadavia) estallan- ruinas de un centro comercial se convirtier (online-video-cutter.com)

Preocupación en Rivadavia. Vecinos del Barrio Aramburu capturaron a un hombre que realizaba exhibiciones obscenas en plena calle. El episodio ocurrió en inmediaciones de un centro comercial ubicado en las calles Músicos del RIM 22 y Virgen de Lourdes. El video comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas.

un exhibicionista suelto en capital: lo filmaron mostrando sus partes intimas y huyo en un auto
Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto
¡aparecio una therian en rivadavia! el video del insolito hallazgo
¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

Según las imágenes, el sujeto fue sorprendido mostrando sus partes íntimas y realizando actos de índole sexual a la vista de quienes transitaban por el lugar. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa al hombre en la vía pública sin intentar ocultarse, lo que generó alarma entre comerciantes y familias que se encontraban en el sector.

Además, residentes del lugar señalaron que el inmueble donde suele resguardarse el sujeto estaría abandonado y en estado de descuido, con acumulación de basura en su interior y alrededores. Esta situación, afirmaron, contribuye a la sensación de inseguridad en la zona.

Hasta el momento no trascendió si hubo intervención policial ni si el protagonista del video fue identificado.

