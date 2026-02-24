Cerraron transitoriamente el Paso de Agua Negra por temporal en la cordillera

El Paso Internacional Agua Negra fue cerrado de manera transitoria este martes 24 de febrero, a las 16:18, debido a las inclemencias climáticas que afectan el corredor vial en la zona cordillerana.

La medida fue dispuesta por el Coordinador del Centro de Frontera “Agua Negra”, del lado de la República de Chile, ante las condiciones adversas registradas sobre la Ruta CH-41, en el sector de alta montaña.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, a través del Escuadrón 25 “Jáchal” de Gendarmería Nacional, Sección “Las Flores”, el cierre alcanza al tramo internacional que conecta Argentina con Chile por el departamento Iglesia.

Desde el organismo indicaron que la decisión responde a un temporal que complica la transitabilidad en el corredor cordillerano. En las próximas horas se emitirá un comunicado oficial con mayores precisiones sobre la situación y la eventual reapertura.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales pasos fronterizos entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo, por lo que se recomienda a transportistas y particulares mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender viaje hacia la zona.