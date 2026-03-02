San Juan inicia el ciclo lectivo en un contexto de paro docente nacional

En medio del paro nacional convocado para este lunes 2 de marzo, San Juan da inicio al ciclo lectivo 2026 atravesado por el conflicto salarial docente y la incertidumbre en torno al nivel de adhesión a la medida de fuerza.

Los gremios docentes rechazaron la última propuesta salarial presentada en el marco de la paritaria provincial y ratificaron el paro previsto para la misma fecha del comienzo de clases. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo, en busca de retomar el diálogo con el Gobierno.

La medida de fuerza forma parte de un paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reclama la convocatoria a paritarias nacionales, una recomposición salarial y mayor inversión en educación. A la convocatoria también adhirieron a nivel provincial UDAP, UDA y AMET.

En este contexto, este lunes comenzaron las clases para los niveles Inicial y Primario en la provincia, mientras que el miércoles está previsto el inicio del nivel Secundario. Así, el calendario escolar se puso en marcha en simultáneo con la jornada de protesta, en un escenario atravesado por las discusiones salariales y la falta de acuerdo entre las partes.

La negociación en San Juan

La última oferta salarial realizada en el Ministerio de Educación contempla un incremento del 5% en el valor índice para marzo, calculado sobre diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, se incorporó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación con el nomenclador docente, el Ejecutivo propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 a partir de marzo. Este último ítem es considerado de alto impacto en el salario de bolsillo del sector.

La propuesta también ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo, ambos a abonarse con el sueldo de febrero.