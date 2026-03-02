lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

San Juan inicia el ciclo lectivo en un contexto de paro docente nacional

La jornada de protesta coincidió con el arranque de Inicial y Primaria. La discusión salarial continúa y habrá una nueva instancia de negociación esta semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del paro nacional convocado para este lunes 2 de marzo, San Juan da inicio al ciclo lectivo 2026 atravesado por el conflicto salarial docente y la incertidumbre en torno al nivel de adhesión a la medida de fuerza.

Lee además
El reconocido músico sanjuanino Rubén González, cantando junto a una colega contra el ICE en una reciente protesta en Nueva York, donde reside hace casi 40 años.
Historias

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE
El nuevo Instituto Odontológico Provincial Doctor Cayetano Torcivia, una obra que ya muestra un desarrollo imponente en Capital. video
El drone de Tiempo 

Desde el cielo, el gigante de la salud bucal en San Juan ya tiene fecha de estreno y diseño de vanguardia

Los gremios docentes rechazaron la última propuesta salarial presentada en el marco de la paritaria provincial y ratificaron el paro previsto para la misma fecha del comienzo de clases. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo, en busca de retomar el diálogo con el Gobierno.

La medida de fuerza forma parte de un paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reclama la convocatoria a paritarias nacionales, una recomposición salarial y mayor inversión en educación. A la convocatoria también adhirieron a nivel provincial UDAP, UDA y AMET.

En este contexto, este lunes comenzaron las clases para los niveles Inicial y Primario en la provincia, mientras que el miércoles está previsto el inicio del nivel Secundario. Así, el calendario escolar se puso en marcha en simultáneo con la jornada de protesta, en un escenario atravesado por las discusiones salariales y la falta de acuerdo entre las partes.

La negociación en San Juan

La última oferta salarial realizada en el Ministerio de Educación contempla un incremento del 5% en el valor índice para marzo, calculado sobre diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, se incorporó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación con el nomenclador docente, el Ejecutivo propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 a partir de marzo. Este último ítem es considerado de alto impacto en el salario de bolsillo del sector.

La propuesta también ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo, ambos a abonarse con el sueldo de febrero.

Temas
Seguí leyendo

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber

San Martín y la identificación: un esbozo del hoy

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

De "Sanjuanino Suelto" a productor de DGO, el streaming de Gran Hermano: el salto porteño de Faustino Concha Moyano

San Juan figura en el alarmante informe del Congreso de EEUU sobre la infraestructura espacial china de uso civil-militar

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El reconocido músico sanjuanino Rubén González, cantando junto a una colega contra el ICE en una reciente protesta en Nueva York, donde reside hace casi 40 años.
Historias

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano muere tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei
Declaraciones

Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan
Acto oficial

Gobierno dio por iniciado el ciclo lectivo en San Juan

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan
Análisis

Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan