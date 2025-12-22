Cayó el ladrón "ceniciento" de Chimbas: una zapatilla en la escena del asaltó lo dejó en jaque

Hace unos días ocurrió un violento asalto en Chimbas. Padre e hija fueron víctimas de un sujeto que, ejerciendo un arma de fuego, los asaltó. Tras un forcejeo, el damnificado recibió un tiro en el hombro y el ladrón huyó junto a un cómplice en motocicleta.

Pero ahí ocurrió lo insólito. El ladrón perdió una gorra y su zapatilla en la huida, se convirtió en un “ceniciento”. Se realizó la denuncia formal y la Policía comenzó a buscarlo y lo encontraron tras un allanamiento. Se trata de Martin Ezequiel Moreno. A pesar de que él niega el hecho, una prueba lo complica y mucho: en su casa encontraron la otra zapatilla que completa el par.

Moreno dice no ser el autor, pero se hizo un seguimiento de las cámaras de seguridad y lo ven sin calzado. Como así también, las cámaras de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial lo dejan en jaque, porque también lo muestran con el par de zapatillas secuestrado.

La fiscalía dio a conocer esta prueba del SPP porque ese mismo día que cometió el asalto, Moreno comenzó a gozar de las salidas transitorias. Todo indica que él fue el autor.

La formalización se realizó hace unos días y el juez Sergio López Martí le dictó una prisión preventiva de 3 meses y quedó formalizado por lesiones en ocasión de robo. La defensa estuvo a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque y la fiscalía de UFI Delitos Contra la Propiedad por Paula Aarredondo.

image Foto Archivo Tiempo de San Juan.

Cómo fue el asalto que protagonizó el “ceniciento” en Chimbas

Ocurrió por Ruta 40 y Oro en Chimbas. El damnificado estaba junto a su hija en el interior de una Renault Kangoo. En un momento, él se paró a comprar y su hija quedó sola. Ahí habría aparecido Moreno exhibiendo un arma y la amenazó diciéndole que le de el celular y efectuó un disparo al piso.

El padre volvió de dónde estaba y se abalanzó contra el ladrón, forcejearon, tiró a Moreno al piso y este efectuó dos tiros, dando uno de esos proyectiles en el hombro del damnificado.

Instantes después, Moreno se sube a la moto -roja- de un cómplice y en la huida pierda la zapatilla y una gorra. Luego comienza toda la investigación.