José Luis Gioja debió ser internado

José Luis Gioja.

El ex gobernador José Luis Gioja permanece internado en una clínica privada de San Juan, con problemas intestinales. Está fuera de peligro.

"Les quiero informar que ante una indisposición estomacal sufrida, el sábado, por el ex Gobernador José Luis Gioja se trasladó a una clínica privada donde se le realizaron los estudios correspondientes. Luego de haber superado el malestar y al finalizar con los estudios, podría recibir el alta médica durante la jornada de hoy", informaron desde el equipo de prensa del dirigente del Partido Justicialista.

Con 76 años, el político sanjuanino carga con algunas secuelas del accidente que se dio en octubre de 2013, siendo gobernador de San Juan que lo tuvo al borde de la muerte. Tras una importante recuperación que se dio en el Hospital Rawson local y en el Hospital Italiano en Buenos Aires, el entonces mandatario volvió a la provincia el 8 de febrero de 2014. Desde entonces sigue con controles médicos esporádicos.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas José Luis Gioja