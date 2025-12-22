lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Problemas de salud

José Luis Gioja debió ser internado

El ex gobernador Gioja sufrió un contratiempo de salud durante el fin de semana que lo obligó a ser ingresado a una clínica. Cómo está.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Luis Gioja.

José Luis Gioja.

El ex gobernador José Luis Gioja permanece internado en una clínica privada de San Juan, con problemas intestinales. Está fuera de peligro.

Lee además
el decalogo de curiosidades de gioja y la caida del helicoptero: a 12 anos de la tragedia, de las pesadillas al milagro de brochero
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero
el lamento sanmartiniano de gioja: un meme patriotico para cuestionar la relacion de milei con trump
Redes

El "lamento sanmartiniano" de Gioja: un meme patriótico para cuestionar la relación de Milei con Trump

"Les quiero informar que ante una indisposición estomacal sufrida, el sábado, por el ex Gobernador José Luis Gioja se trasladó a una clínica privada donde se le realizaron los estudios correspondientes. Luego de haber superado el malestar y al finalizar con los estudios, podría recibir el alta médica durante la jornada de hoy", informaron desde el equipo de prensa del dirigente del Partido Justicialista.

Con 76 años, el político sanjuanino carga con algunas secuelas del accidente que se dio en octubre de 2013, siendo gobernador de San Juan que lo tuvo al borde de la muerte. Tras una importante recuperación que se dio en el Hospital Rawson local y en el Hospital Italiano en Buenos Aires, el entonces mandatario volvió a la provincia el 8 de febrero de 2014. Desde entonces sigue con controles médicos esporádicos.

Temas
Seguí leyendo

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El camión sin el acoplado en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)
En Mendoza

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Te Puede Interesar

Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter
José Luis Gioja.
Problemas de salud

José Luis Gioja debió ser internado

El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.
Este jueves

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Realizan un relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico del Área Protegida La Ciénaga, en Jáchal.
Investigación

Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina