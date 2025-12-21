domingo 21 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Renovación

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Alejandra Monteoliva definió los jefes de la fuerza de seguridad federal. Cuáles son los cambios

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad, junto a Patricia Bullrich

Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad, junto a Patricia Bullrich

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, definió la primera cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA) desde su asunción, confirmando a varios jefes y realizando algunos cambios en áreas clave.

Lee además
final feliz para la puja por el terreno del ipv en una zona paradisiaca que tenia en vilo a 60 familias
Acciones

Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias
el primer movimiento del mileismo en san juan: afuera cerdera de la cnrt, asume gustavo yanez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Monteoliva, quien asumió el Ministerio hace poco más de dos semanas, oficializó mediante la Orden del Día Interna (ODI) N° 235 de la fuerza la continuidad de Luis Rollé como jefe de la PFA y de Mariano Giuffra como subjefe.

Ambos mantienen sus cargos en el máximo nivel de conducción policial, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Infobae. Esta definición se alinea a la intención de la nueva funcionaria del gabinete de Javier Milei de sostener lo que el entorno de la ahora senadora Patricia Bullrich denomina la “doctrina Bullrich”.

La única mujer en la plana mayor es Mirna Edith Speranza, comisario mayor, quien permanece en su función al frente de la Superintendencia de Seguridad de Estado. La presencia femenina en la cúpula policial sigue siendo limitada, ya que solo un cargo de este nivel está ocupado por una mujer, como ocurrió en el ciclo anterior.

Entre los cambios, Juan José Mingorance reemplazó a Rubén Haidar en la Superintendencia de Administración, y Gustavo Alberto Núñez asumió en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos en lugar de Mauricio Adrián Barrera.

Por otro lado, algunas áreas de la PFA presentan modificaciones en su denominación y competencias.

En primer lugar, la Superintendencia de Drogas Peligrosas ahora se denomina Investigaciones contra el Narcotráfico. Marcelo Laures sigue a cargo.

Al mismo tiempo, la Superintendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones pasó a llamarse solo Superintendencia de Comunicaciones, bajo la conducción de Juan Manuel Beltrán. A su vez, Intervención Territorial mutó a Superintendencia de Operaciones Policiales, encabezada por Carlos Vallini.

En la estructura de investigaciones, el recién creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI) cuenta con Pascual Bellizzi y Marcelo Omar Farías en los cargos directivos principales, tal como lo había establecido Bullrich.

La Superintendencia de Agencias Federales de Investigación sigue bajo la responsabilidad de Fausto Fernando Núñez, la de Investigaciones Federales mantiene a Martín Leonardo De Cristóbal y el área de Bienestar a Favio Adrián Fara.

Otra novedad es la designación de Jorge Andrés Romero al frente de la Dirección General de Personal, en reemplazo de Daniel Enrique Pérez, y de Pablo Bruni en Planeamiento y Evaluación. Gonzalo Pelacchi fue designado al mando de la Dirección General de Instrucción.

Otras divisiones estratégicas mantienen a sus responsables: Néstor Fabián Zoya en Asuntos Internos, Carlos Rodríguez Adrover en Inteligencia Criminal, Marcelo Chiappero en Cooperación Internacional (Interpol) y Marcelo Julián Orlando en Asuntos Jurídicos.

En tanto, tal como detalló la agencia Noticias Argentinas, los nuevos responsables de la cúpula policial asumieron funciones este fin de semana, en medio de la reorganización impulsada por el Ministerio de Seguridad.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Con nuevos gestos de frialdad entre Milei y Lula, los presidentes del Mercosur debaten cómo seguir

Del pogo a la academia: la UBA distingue la "densidad poética" de las letras del Indio Solari

Milei tomará nueva deuda del Banco Mudial para financiar la tarifa de gas

Falleció el secretario General nacional de Luz y Fuerza

Milei quiere volver a tratar el Presupuesto en diputados el 29 o 30 de diciembre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
final feliz para la puja por el terreno del ipv en una zona paradisiaca que tenia en vilo a 60 familias
Acciones

Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan
Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada
Siniestro

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Te Puede Interesar

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad video
Historias

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad

Por David Cortez Vega
Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar video
Estudiantes, de oro

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar

Comer rico y sano para las Fiestas: según puesteros de la Feria de Capital, los precios de las frutas y las verduras y cuánto aumentaron en un año video
Video

Comer rico y sano para las Fiestas: según puesteros de la Feria de Capital, los precios de las frutas y las verduras y cuánto aumentaron en un año

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan
Literatura

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan