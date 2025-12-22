lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Milei confirmó que no vetará el Presupuesto: "Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero"

El Presidente destacó la productividad del Congreso y que el oficialismo haya conseguido quórum y votación por capítulos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei confirmó que no va a vetar el Presupuesto 2026 si el Senado lo convierte en ley, pero advirtió que va a “acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”.

Lee además
orrego y su balance de fin de ano: obras, seguridad, glaciares y viviendas
Declaraciones

Orrego y su balance de fin de año: obras, seguridad, glaciares y viviendas
Martín Menem junto al presidente Javier Milei.
Mirando al horizonte

Martín Menem, sobre la candidatura de Milei 2027: "Ya estamos trabajando por la reelección de Javier"

“En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas, la primera fue lograr el quórum y segundo que se vote por capítulos. Hoy tenemos media sanción del Presupuesto y eso es importante y está construido sobre la base de déficit cero”, remarcó el Presidente en LN+.

Y agregó: “Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos. No es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal”.

De esta manera, el Presidente despejó las dudas sobre un posible veto a la ley, pero advirtió: “Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”.

Del enojo del PRO por los cargos en la AGN a la AFA y la Corte Suprema

Milei también se refirió al malestar que generó en el PRO la distribución de los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN), que derivó en un amparo presentado por Cristian Ritondo.

“Vienen molestando con eso. No creo que fue una traición a (Mauricio) Macri, es parte de cómo se maneja la lógica de la política y no tiene que ver ningún pacto con (Sergio) Massa. Vienen endosándome pactos con Massa, con el kirchnerismo, con Cristina (Kirchner) y Cristina terminó presa en este Gobierno”, remarcó.

Respecto de la denuncia contra la AFA, dijo que “si una persona comete un delito, tiene que pagar”. “La Justicia se tiene que ocupar y si encuentra que ha cometido delito deberán pagar, como cualquier argentino”.

“A todo el mundo se les exige balance. La igualdad ante la ley. No pueden pretender estar afuera de la ley. Si Arca no hiciera eso estaría incumpliendo los deberes de funcionario público“, completó en relación con la presentación que hizo la agencia de recaudación nacional. También dijo que ”Chiqui" Tapia “está destruyendo el fútbol argentino”.

Otra causa que salpicó al Gobierno libertario es la que investiga irregularidades en la Andis. “El propio Spagnuolo dice que los audios son falsos y hay un problema que es que no tienen los crudos”, advirtió al respecto y recordó que “ocurrió justo tres semanas antes de una elección”.

En ese sentido, reconoció que tras la derrota en la elección bonaerense del 7 de septiembre pasó de ocuparse de temas de gestión a involucrarse personalmente en temas de la política.

“Mi vida política son cuatro años u ocho años. Una vez que termine, la política, no me ven más. Podré ser reelecto en la medida en que la gente quiera”, afirmó Milei. Como ya cumplimos con otras las promesas que hicimos ahora vamos por las de segunda generación".

Milei también lanzó duras críticas a Axel Kicillof: “No quiero ofender a los asnos y a los simios; tendría una categoría más baja”.

Geopolítica

Al ser consultado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo calificó como un “narcoterrorista dictador que infecta a toda América Latina”. “Ojalá caiga y se sepa todo lo que hizo”, enfatizó.

En cuanto a otros presidentes de la región, Milei sostuvo que el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, es un “gran amigo”, pero eligió no responder cuando fue el turno de opinar sobre el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó: “Comunista y con algunas cosas bastante oscuras en su pasado”.

Seguí leyendo

Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

José Luis Gioja debió ser internado

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones.
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa video
La vida fuera de la cancha

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa