Martín Menem, sobre la candidatura de Milei 2027: "Ya estamos trabajando por la reelección de Javier"

En medio del debate por las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza ya se ilusiona con una reelección presidencial . En esa línea se mostró el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien este lunes expresó: " Ya estamos en marcha trabajando por la reelección de Javier" .

El legislador nacional dijo que ya iniciaron el "tour de la gratitud", una iniciativa de agradecimiento a toda la estructura libertaria que trabaja en las 24 provincias.

"Está toda la política y está Milei por otro lado. Desde el 11 de diciembre de 2023 pensamos en un proyecto a 40 años", afirmó en El Observador.

Para Menem, el Presidente es el único que representa las ideas de la libertad y lo comparó con el director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, por su falta de experiencia y la posterior obtención del campeonato mundial.

"En términos políticos ha cumplido con todo lo que ha prometido mucho antes que se termine el mandato", enfatizó. Y enumeró que se terminaron los piquetes, la baja de la inflación y del riesgo país, la vuelta al crédito, entre otros aspectos.

Al ser consultado respecto a la posibilidad de una reforma de la Constitución Nacional para ampliar su mandato, Menem lo negó.

"El Presidente cumple y eso tiene un valor fundamental en la política, que en los últimos veinte años en Argentina ha sido floja", sentenció.

La pelea con el PRO por la Auditoría General de la Nación

El titular de la Cámara Baja también se refirió a la pelea con el PRO por las designaciones de los nuevos miembros de la Auditoria General de la Nación.

"A LLA le corresponde un lugar, si no lo daban lo iban a judicializar; al justicialismo le correspondía su lugar porque tiene más de 90 legisladores, y después el tercer lugar", describió.

Además, señaló que todo el procedimiento de designación se hizo de forma correcta, pese a las denuncias por parte de la oposición.

"Son las pujas naturales de la política por la representación parlamentaria que ostentan, de tratar de ocupar esos lugares", dijo en referencia a la presentación judicial de Cristian Ritondo respecto a este tema.

De esta manera, Menem trató de minimizar la pelea con los aliados del PRO por los nuevos auditores.

FUENTE: Clarín