Orrego y su balance de fin de año: obras, seguridad, glaciares y viviendas

En el marco de la inauguración de una nueva subcomisaría en San Martín, Marcelo Orrego destacó la relevancia de esta obra de más de 350 metros cuadrados que demandó una inversión de 482 millones de pesos. Esta infraestructura responde al notable crecimiento poblacional de la zona y busca fortalecer no solo la prevención, sino también el combate directo al delito a través de un sistema de seguridad integral. Al respecto, el mandatario explicó que la Policía de San Juan viene desarrollando la “trazabilidad de lo que es un sistema de seguridad”, entendiendo que cada etapa concluida es el inicio de una nueva fase de servicio para la comunidad.

En cuanto a su actividad a nivel nacional, Orrego se refirió a su reciente paso por el Senado de la Nación, donde abordó la necesidad de dar definiciones claras sobre la Ley de Glaciares, la cual tiene 15 años de vigencia sin un decreto reglamentario. El gobernador señaló que la propuesta actual busca aclarar el objeto de la norma sin modificarlo, bajo una fuerte impronta federal. Según sus palabras, “esta ley no es que delega facultad de la provincia, sino lo que hace es reconocer facultades en la provincia, porque por constitución los recursos naturales dependen de cada una de las jurisdicciones”.

image

En este sentido, destacó que San Juan cuenta con organismos técnicos de excelencia, como el departamento de Geodesia y la Universidad Nacional de San Juan, para trabajar en conjunto con el IANIGLA en el estudio de los casi 5.000 glaciares que posee la provincia.

De cara al cierre de año, Orrego habló de su anuncio que beneficia a los estatales de la provincia, porque se adherirá a los asuetos dictados por el Gobierno Nacional. Esta decisión busca dar “previsibilidad en estos días, sobre todo a fin de año, y que la gente pueda programar fundamentalmente su día de acá a futuro”, según manifestó el gobernador, coincidiendo así con las disposiciones del Ejecutivo nacional.

Meta cumplida

La gestión habitacional también ocupó un lugar central en su balance, confirmando la entrega de viviendas en el departamento Ullum para completar un total de 1.812 casas entregadas durante el año. El mandatario subrayó que este logro es fruto de un esfuerzo financiero propio, ya que se realizó “100% con recursos provinciales”, un hecho que considera fundamental dado que a principios de año el panorama económico se presentaba sumamente complejo. Orrego calificó el año como "delicado", pero celebró haber cumplido con los objetivos planteados gracias al trabajo de su equipo en ambos semestres.

Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso de mantener una agenda activa hasta el último día del año, mencionando actividades como el operativo en Punta Negra y la continuidad de las labores apenas iniciado el nuevo calendario. Concluyó diciendo que “los sanjuaninos hemos puesto todo como para poder cumplir con cada uno de los objetivos que nos hemos trazado”, logrando concretar obras y servicios que inicialmente parecían difíciles de alcanzar en el tiempo y forma previstos.