lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Orrego y su balance de fin de año: obras, seguridad, glaciares y viviendas

El gobernador destacó la inauguración de una subcomisaría en San Martín y la entrega de viviendas financiadas en su totalidad con fondos provinciales. Además, detalló su actividad en el Senado respecto a la Ley de Glaciares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la inauguración de una nueva subcomisaría en San Martín, Marcelo Orrego destacó la relevancia de esta obra de más de 350 metros cuadrados que demandó una inversión de 482 millones de pesos. Esta infraestructura responde al notable crecimiento poblacional de la zona y busca fortalecer no solo la prevención, sino también el combate directo al delito a través de un sistema de seguridad integral. Al respecto, el mandatario explicó que la Policía de San Juan viene desarrollando la “trazabilidad de lo que es un sistema de seguridad”, entendiendo que cada etapa concluida es el inicio de una nueva fase de servicio para la comunidad.

Lee además
en jachal, orrego entrego 83 viviendas, anuncio pavimento clave y proyecto un polo productivo con la zona franca
Obra pública

En Jáchal, Orrego entregó 83 viviendas, anunció pavimento clave y proyectó un polo productivo con la Zona Franca
en iglesia, orrego entrego las viviendas del barrio ampliacion cuesta del viento
Obras

En Iglesia, Orrego entregó las viviendas del barrio Ampliación Cuesta del Viento

En cuanto a su actividad a nivel nacional, Orrego se refirió a su reciente paso por el Senado de la Nación, donde abordó la necesidad de dar definiciones claras sobre la Ley de Glaciares, la cual tiene 15 años de vigencia sin un decreto reglamentario. El gobernador señaló que la propuesta actual busca aclarar el objeto de la norma sin modificarlo, bajo una fuerte impronta federal. Según sus palabras, “esta ley no es que delega facultad de la provincia, sino lo que hace es reconocer facultades en la provincia, porque por constitución los recursos naturales dependen de cada una de las jurisdicciones”.

image

En este sentido, destacó que San Juan cuenta con organismos técnicos de excelencia, como el departamento de Geodesia y la Universidad Nacional de San Juan, para trabajar en conjunto con el IANIGLA en el estudio de los casi 5.000 glaciares que posee la provincia.

De cara al cierre de año, Orrego habló de su anuncio que beneficia a los estatales de la provincia, porque se adherirá a los asuetos dictados por el Gobierno Nacional. Esta decisión busca dar “previsibilidad en estos días, sobre todo a fin de año, y que la gente pueda programar fundamentalmente su día de acá a futuro”, según manifestó el gobernador, coincidiendo así con las disposiciones del Ejecutivo nacional.

Meta cumplida

La gestión habitacional también ocupó un lugar central en su balance, confirmando la entrega de viviendas en el departamento Ullum para completar un total de 1.812 casas entregadas durante el año. El mandatario subrayó que este logro es fruto de un esfuerzo financiero propio, ya que se realizó “100% con recursos provinciales”, un hecho que considera fundamental dado que a principios de año el panorama económico se presentaba sumamente complejo. Orrego calificó el año como "delicado", pero celebró haber cumplido con los objetivos planteados gracias al trabajo de su equipo en ambos semestres.

Finalmente, el gobernador reafirmó su compromiso de mantener una agenda activa hasta el último día del año, mencionando actividades como el operativo en Punta Negra y la continuidad de las labores apenas iniciado el nuevo calendario. Concluyó diciendo que “los sanjuaninos hemos puesto todo como para poder cumplir con cada uno de los objetivos que nos hemos trazado”, logrando concretar obras y servicios que inicialmente parecían difíciles de alcanzar en el tiempo y forma previstos.

Temas
Seguí leyendo

Martín Menem, sobre la candidatura de Milei 2027: "Ya estamos trabajando por la reelección de Javier"

Milei confirmó que no vetará el Presupuesto: "Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero"

Hito institucional: San Juan lanzó una comisión que redactará la hoja de ruta para tratar criminales

José Luis Gioja debió ser internado

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

El funcionamiento de esta unidad de la Policía de San Juan se rige por un protocolo de actuación que busca la máxima eficiencia y celeridad para salvaguardar la vida de los afectados.
Datos oficiales

Búsqueda y rescate de personas en San Juan: 1.240 casos en 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Páez, el agencieron sanjuanino que vendió el Quini 6 de los $70 millones. video
Historia

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría
San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa video
La vida fuera de la cancha

Campeón el domingo, vendedor ambulante de lunes a sábado: la historia de Juan Pablo, el pibe de Unión que no descansa