domingo 21 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Análisis

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

La Cámara de Diputados de San Juan tuvo un año calmo que se alborotó después de las elecciones de octubre. Para el oficialismo, un año en el que el calor del poder atrajo adeptos, pero que tuvo sus contratiempos. Para el justicialismo, un año en el que cada quién hizo lo que quiso y en el que solo algunos respetaron el mandato partidario.

Por Ana Paula Gremoliche
54992109848_34334b4cab_o

Los miembros de la Cámara de Diputados de San Juan decidieron no ser protagonistas este 2025. Hasta las elecciones del 26 de octubre, solo hubo sesiones que, como máximo, duraban una hora y media, y en las que se debatían declaraciones de interés, convenios, y leyes de menor importancia. Pero así como estos comicios fueron una especie de parate para la labor legislativa, también resultaron una pata fundamental para cambiar el comportamiento de la Cámara. El calor del poder le dio al oficialismo la suma de algunas fuerzas que le permitieron ganar pulseadas importantes a lo largo del año, como la designación de Guillermo Baigorrí como Fiscal General, pero que también se pusieron a prueba posteriormente con la sanción de leyes como la Emergencia Hídrica. El peronismo, por su parte, mostró algunas fragmentaciones, con diputados "rebeldes" que, podría intuirse, pegarán el salto en breve. Una radiografía de cómo quedó la Legislatura después de este 2025, de cara al 2026, en el que se debatirán leyes clave como la Ley Electoral.

Lee además
Alejandra Monteoliva, flamante ministra de Seguridad, junto a Patricia Bullrich
Renovación

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal
final feliz para la puja por el terreno del ipv en una zona paradisiaca que tenia en vilo a 60 familias
Acciones

Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias

La primera situación que empezó este efecto mariposa fue la muerte del diputado Horacio Quiroga, que actuaba en concordancia con el Bloque Justicialista, y posterior renuncia a su banca de Florencia Peñaloza. Es que el que seguía en la lista proporcional del espacio era Federico Rizo, del Partido Bloquista, que en las elecciones del 2023 formaba parte del mismo frente que el peronismo. Sin embargo, inmediatamente después de esos comicios, el bloquismo rompió lazos con el peronismo y armó bloque propio en Diputados. Tener cuatro legisladores le permitió al partido de la estrella sumar una ficha clave para las negociaciones con el oficialismo del gobernador Marcelo Orrego, de cara a las elecciones de este año.

De este modo, el bloquismo obtuvo lo que al oficialismo le hacía falta: más votos en el recinto. La alianza electoral confirmada en agosto de este año selló un acuerdo que funcionó a pleno hasta las elecciones en la que el frente Por San Juan salió segundo, detrás del frente justicialista que se llamó Fuerza San Juan. Los resultados electorales fueron un antes y un después, ya que los ediles bloquistas empezaron a negociar en cambio de apoyo. La muestra más grande de este momento fue la elección de Baigorrí, ya que el Partido Bloquista había mostrado señales de apoyo hacia el por entonces ternado Matías Senatore, pero después de un par de conversaciones decidieron votar a favor del ahora Fiscal General.

Por su parte, el justicialismo tenía una aparente mayoría arrolladora en la cámara, pero este panorama duró muy poco. Rápidamente, el angaquero Marcelo Malleo se unió a las filas del orreguismo, lo que constituyó la primera pérdida. Luego la partida de Horacio Quiroga, y después, la caída del poder hizo que varios diputados "volantearan" en sus decisiones. En este contexto resultó clave la elección del Fiscal General, en el que la directiva partidaria había sido "cualquiera menos Baigorrí", pero que muchos desoyeron.

Los peronistas que terminaron apoyando a Baigorrí fueron Eduardo Cabello, Omar Ortiz, Jorge Castañeda, Pedro Albagli, Gabriel Sánchez, Leopoldo Soler y Franco Aranda. Si bien puertas afuera no hay un reconocimiento de que haya habido molestias por estas decisiones, lo cierto es que esta decisión marcó un ritmo en la oposición.

De hecho, hay un diputado cuyo comportamiento es para analizar. Se trata de Ortiz, quien votó en consonancia con el oficialismo en casi todos los proyectos clave. Además de darle el OK a Baigorrí, también votó a favor de la Ley de Transporte y del Presupuesto 2026, cuando todos sus pares votaron en contra del proyecto en general. Hay fuentes que afirman que el vallisto estaría muy cerca de trabajar con el orreguismo de cara al año próximo.

Lo cierto es que el peronismo terminó este 2025 con un panorama muy diferente a como lo empezó. Las elecciones y la idea de la unidad acercaron mucho a los legisladores giojistas (Mario Herrero y Graciela Seva) a la fila central del Bloque Justicialista. Por otro lado, hay justicialistas como Ortíz y el calingastino Castañeda que "volantean". Y otro es el caso de Aranda, referente del Frente Renovador, que participó de las elecciones con el peronismo, pero que dentro de la cámara no siempre vota afín al partido. Se podría decir que, como mínimo, hay una fragmentación.

El panorama hacia el 2026

En este escenario, el 2026 aparece como un año bisagra para la Legislatura sanjuanina. En el recinto se debatirán proyectos de alto impacto institucional, entre ellos la reforma de la Ley Electoral, con la intención de dejar atrás el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) y avanzar hacia un nuevo esquema de votación. Allí se pondrá a prueba el delicado equilibrio de fuerzas que dejó el 2025: el oficialismo deberá definir si apuesta a un acuerdo político amplio con el peronismo, hoy fragmentado, o si decide aprovechar la mayoría ajustada pero funcional que logró construir.

Temas
Seguí leyendo

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Buscan que, por ley, las mujeres estatales sanjuaninas tengan un franco al año para hacerse controles médicos contra el cáncer

Con nuevos gestos de frialdad entre Milei y Lula, los presidentes del Mercosur debaten cómo seguir

Del pogo a la academia: la UBA distingue la "densidad poética" de las letras del Indio Solari

Milei tomará nueva deuda del Banco Mudial para financiar la tarifa de gas

Falleció el secretario General nacional de Luz y Fuerza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
final feliz para la puja por el terreno del ipv en una zona paradisiaca que tenia en vilo a 60 familias
Acciones

Final feliz para la puja por el terreno del IPV en una zona paradisíaca que tenía en vilo a 60 familias

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa
Tapando baches

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista
El celu en la mira

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025
Análisis

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia
Tremendo susto

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad video
Historias

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad