Del pogo a la academia: La UBA distingue la "densidad poética" de las letras del Indio Solari

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha resuelto otorgar su máximo reconocimiento honorífico, el título de Doctor Honoris Causa, a Carlos Alberto Solari, mundialmente conocido como el "Indio Solari". La distinción, oficializada tras la última sesión del Consejo Superior de la institución, destaca la trayectoria artística de más de cinco décadas del músico y su papel como una figura central del rock argentino y latinoamericano.

La resolución oficial, presentada por el vicerrector Emiliano Yacobitti junto a los consejeros Matías Rojo, Lucille “Lula” Levy y Xavier Pérez, subraya que Solari es una "personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país" . El documento, que lleva las firmas del rector Ricardo Gelpi y el secretario general Juan Alfonsín, fundamenta este galardón en la originalidad de su obra y su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico de la nación.

image

A lo largo de su carrera, el Indio Solari no solo ha sido el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino también el motor creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ambos proyectos son descritos por la UBA como "hitos de la música popular" y "experiencias comunitarias singulares" en torno a sus presentaciones en vivo. Aunque el artista se encuentra actualmente retirado de los escenarios tras hacer público su diagnóstico de Párkinson, la universidad resalta que su legado continúa vigente y activo en la cultura argentina.

La densidad poética como objeto de estudio académico

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el valor conceptual de su producción lírica. Según la UBA, las letras de Solari, caracterizadas por una "notable densidad poética y simbólica", han trascendido el ámbito musical para convertirse en objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas, incluyendo la filosofía, la sociología y la literatura.

Su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio que articula referencias políticas y filosóficas con una mirada crítica sobre la realidad social, el poder y las desigualdades. Este enfoque ha permitido establecer una relación "singular y profunda" con su público, consolidándolo como una figura clave para pensar críticamente la sociedad desde el arte.

Hitos de una carrera excepcional

La distinción también hace un repaso por su extensa discografía, mencionando álbumes emblemáticos de "Los Redondos" como Gulp! (1985), Oktubre (1986) y Luzbelito (1996), así como su etapa solista con trabajos como El tesoro de los inocentes (2004) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

Este Doctorado Honoris Causa se suma a otros reconocimientos previos que ha recibido el músico, tales como:

Premio Konex 1995 al Cantante Masculino de Rock.

al Cantante Masculino de Rock. Premio Konex de Platino 2015 como Solista Masculino de Rock.

como Solista Masculino de Rock. Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el momento, la UBA no ha confirmado la fecha ni la hora en que se llevará a cabo la ceremonia de entrega de esta distinción.