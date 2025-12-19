Fantino "descansó" a su ex compañero, Tronco, por votar en Diputados junto al kirchnerismo

La madrugada parlamentaria dejó una herida abierta en el corazón de Neura. Alejandro Fantino, conductor y figura central del medio, no ocultó su indignación ante el accionar de su socio y ahora diputado nacional, Sergio "Tronco" Figliuolo, quien en su estreno en la Cámara de Diputados votó en sintonía con el bloque kirchnerista para la designación de nuevos auditores de la AGN.

El malestar de Fantino fue escalando durante la transmisión, pasando del descreimiento inicial a un ataque directo contra quien fuera su ladero histórico. "¿Les molestó la foto final a las tres de la mañana de un bloque nuestro, libertario, votando con el bloque kirchnerista?" , cuestionó el conductor mirando fijamente a la cámara y a su panel. La crítica no se detuvo allí: Fantino exigió explicaciones públicas y advirtió que este tipo de alianzas con los "kukas" quita autoridad moral para defender al gobierno frente a las críticas.

Para el conductor, la situación fue calificada como "una de las vergüenzas más grandes", disparando una frase letal sobre la idoneidad de los nuevos representantes: "Esto pasa cuando ponen gente solo para levantar la manito".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/2002050564272816301&partner=&hide_thread=false “Yo sabía que los libertarios querían ser como la Cámpora, por eso votaron con los kirchneristas y después fueron juntos a comer, pongan gente capacitada”



Fantino hizo mierda a su amigo Tronco por votar con los K

JAJAJAJJA cine

pic.twitter.com/3dIKsiOkx5 — TUGO News (@TugoNews) December 19, 2025

El "Joker" de la política y las burlas del PRO

El debut de "Tronco" estuvo rodeado de una estética particular que no fue bien recibida. Antes de la sesión, el flamante diputado publicó una imagen generada con IA donde se lo veía caracterizado como el Joker de The Dark Knight, portando un bolso frente al Congreso. Esta comparación con un villano que entra a robar un banco fue duramente criticada, considerando que no es la imagen más grata para un representante del pueblo.

image

Desde el PRO, el bloque más perjudicado por la maniobra, la respuesta fue despiadada. Ante el voto de Figliuolo, que facilitó un pacto entre los Menem y el peronismo mientras los nuevos auditores esperaban ocultos tras cortinas rojas, las burlas no tardaron en llegar. "Tronco vio la película dos veces y la segunda no la entendió", ironizaron desde el partido amarillo, rematando con un hiriente: "Por algo le dicen Tronco y no Einstein".

La desorientación legislativa

Más allá de la alianza táctica con el kirchnerismo para perjudicar al PRO, Figliuolo mostró signos de confusión durante su primera jornada. Se informó que el diputado llegó a festejar obras de un presupuesto que, en realidad, pertenecía al dictamen peronista, coronando un inicio de gestión marcado por la falta de argumentos que el propio Fantino le recriminó en vivo.