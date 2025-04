Fuerte cruce entre Jorge Fontevecchia y Alejandro Fantino por el periodismo y Milei: qué se dijeron

"Cuando el Presidente habla de periodistas ensobrados por pagados, está proyectando su propia práctica en los demás, es él quien compra voluntades de periodistas pagándole con acceso exclusivo que luego se monetiza en dinero", remató Fontevecchia.

Fantino acusó recibo de la columna del propietario de Perfil y no tardó en salir con los tapones de punta a exponer su posición: "No me como más ninguna, como esta de que venga la 'Academia' a decirme lo que tengo que decir, si yo caigo o no caigo en mala praxis (periodística). No puede usted, con un pergamino simbólico que no sé quién se lo entregó, a plantearme si yo tengo o no mala praxis".

"Yo no hago periodismo como usted lo hace. Yo lo considero una eminencia en lo que usted hace, pero no en lo que yo hago. Yo no considero que usted sea un ensobrado y usted ralló la idea de que a los periodistas que el presidente Milei nos da una nota, monetizamos esa nota. Usted también entrevistó a presidentes. Si busca en Google 'Fontevecchia+nota' aparece incluso usted hablando de la adquisición de un canal con Mauricio Macri en Casa Rosada. Yo estoy virgen de Casa Rosada con Milei, no fui y no voy a ir", completó Fantino con seriedad.