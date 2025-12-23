martes 23 de diciembre 2025

Impactante

Video: así fue el recorrido de los delincuentes que le robaron a una familia sanjuanina en La Serena

El robo ocurrió en un condominio privado de La Serena durante la madrugada. La familia sanjuanina difundió un video en el que se observa por dónde fueron los delincuentes, y las cámaras y la seguridad que sortearon para escapar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una familia sanjuanina vivió una verdadera pesadilla durante sus vacaciones en Chile, luego de sufrir un violento robo en un condominio privado de la ciudad de La Serena. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes y quedó registrado en un video que los propios damnificados difundieron, donde se observa con claridad el recorrido que realizaron los delincuentes dentro del complejo, por dónde fueron, y las cámaras y la seguridad que sortearon para escapar.

Según la información recabada, el episodio se registró entre las 00:40 y la 01:00 en el Condominio Mirador del Faro, un complejo que cuenta con acceso controlado, personal de seguridad y cámaras de vigilancia. A pesar de estas medidas, los ladrones lograron ingresar al predio y permanecer varios minutos sin ser interceptados.

En las imágenes difundidas por la familia se ve cómo los delincuentes se desplazan por el interior del condominio, identifican el vehículo y ejecutan el robo sin apuro, a pesar de la cercanía de la garita de seguridad. Finalmente, escaparon del lugar tras forzar el portón de acceso.

El principal botín fue una camioneta Toyota Hilux SRX, que se encontraba estacionada a pocos metros del control de ingreso. El rodado tenía traba volante y alarma activada, pero aun así fue manipulado por los delincuentes, quienes huyeron violentamente del lugar.

Además del vehículo, los asaltantes se llevaron 3.500 dólares en efectivo, lo que equivale a aproximadamente 5.081.160 pesos argentinos. Ese dinero estaba destinado a cubrir los gastos del viaje y el regreso de la familia a San Juan, por lo que el robo los dejó varados en el país vecino.

Carolina Ortiz, una de las damnificadas, relató que el hecho generó una profunda preocupación por las fallas en la seguridad del complejo, ya que las maniobras se realizaron con cámaras en funcionamiento y personal presente en el lugar.

