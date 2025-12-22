lunes 22 de diciembre 2025

En las redes

Varios interrogantes por una colecta para una joven sanjuanina: la familia no autorizó la campaña y ahora buscan conocer el destino del dinero

En las últimas semanas se conoció que Celeste Arredondo, alumna de Inglés de la UNSJ, se encontraba en grave estado. Por este motivo, un centro de estudiantes inició una colecta con un alias -que supuestamente pertenecería a la mujer-, aunque la familia nunca autorizó la campaña. Ahora pretenden saber si el dinero donado llegó hasta su cuenta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Novedades sobre el caso de una joven sanjuanina que presentó graves problemas de salud. En las últimas semanas trascendió un flyer de un centro de estudiantes de una facultad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) sobre una campaña solidaria para ayudar a María Celeste Arredondo, una alumna que se encontraba internada. A pesar de este hecho, la familia pidió dar de baja la colecta, porque nunca la autorizaron. Posteriormente, la publicación dejó de difundirse.

También nace un importante interrogante. La familia de Arredondo, que se contactó con este diario, dijo que desconoce si el dinero llegó hasta alguna cuenta de la joven, como indicaba la imagen difundida en las redes. En ese sentido, la familia busca determinar si los fondos aportados por terceros ingresaron efectivamente a una cuenta que pertenecería a la mujer. Hasta el momento, indicaron que no pudieron constatarlo debido a que no tienen acceso a dicha cuenta bancaria, por lo que tampoco conocen si el monto total llegó y de cuánto fueron las donaciones realizadas.

En el flyer salía expuesto un supuesto alias de Arredondo, con el nombre de la joven. Pese a ello, la familia no pudo confirmar si es la cuenta de la estudiante. En el flyer salía expuesto un supuesto alias de Arredondo, con el nombre de la joven. Pese a ello, la familia no pudo confirmar si es la cuenta de la estudiante.

Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) explicaron a este diario que la difusión del flyer se realizó a partir del pedido de allegados a la estudiante y que, una vez que tomaron conocimiento de la postura de la familia, retiraron la publicación y dejaron de promover la colecta. También señalaron que el entorno de Arredondo se presentó en la facultad para solicitar formalmente la baja de la campaña.

Uno de los fundamentos planteados fue que Celeste se encuentra internada en el Hospital Rawson, un nosocomio público, por lo que la familia no había impulsado ninguna campaña económica para afrontar gastos.

El estado de salud de Celeste

En cuanto al estado de salud de Celeste Arredondo, este lunes se confirmó que la joven presentó muy leves signos de mejoría en los últimos días, como movimientos en las manos y la apertura de los ojos, aunque continúa internada y bajo atención médica.

Cabe recordar que la campaña solidaria comenzó a difundirse a principios de diciembre, cuando se informó que una estudiante de la Licenciatura en Inglés atravesaba un delicado cuadro de salud y que su entorno solicitaba colaboración económica y acompañamiento espiritual. Dicha colecta fue desactivada durante los últimos días tras el pedido expreso de la familia.

