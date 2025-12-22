lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

La UNSJ dictará una importante carrera en un departamento alejado de San Juan

A inicio de febrero del 2026 se abrirán las inscripciones y a mediados del mismo mes se dictará el curso de ingreso, el que culminará con un examen de admisión. El cupo inicial previsto para el dictado de la carrera es de 50 estudiantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carrera san juan unsj ucc.jpg

El pasado viernes 19 de diciembre se firmó un acta complementaria entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Salud y la Intendencia de Valle Fértil, en la que se acordó el dictado de las carreras de Enfermería Universitaria y la Licenciatura en Enfermería en Valle Fértil.

Lee además
tras la polemica, dieron los resultados del recuperatorio en enfermeria de la unsj
Educación

Tras la polémica, dieron los resultados del recuperatorio en Enfermería de la UNSJ
La UNSJ abrió las inscripciones para sus Talleres de Orientación y Reorientación Vocacional, una propuesta gratuita destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a ingresantes universitarios.
Útil

Elegir qué estudiar: la UNSJ abre las inscripciones a los talleres gratuitos para que alumnos hallen su vocación

En la firma estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de San Juan Tadeo Berenguer; el ministro de Salud de la provincia de San Juan, Amílcar Dobladez, el intendente del Departamento Valle Fértil Mario Riveros y el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Angel Pinto.

Esta formación universitaria se dictará desde la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la UNSJ en la sede de la Delegación Valles Sanjuaninos, con clases presenciales y remotas. Esta unidad académica, también será la encargada de relevar los sitios (CICs, Centros de Salud y hospitales) de Valle Fértil donde los futuros estudiantes harán sus prácticas, así como conformar la planta docente con formadores tanto de su unidad como de la comunidad local.

A inicio de febrero del 2026 se abrirán las inscripciones y a mediados del mismo mes se dictará el curso de ingreso, el que culminará con un examen de admisión. El cupo inicial previsto para el dictado de la carrera es de 50 estudiantes.

image

Por su lado el municipio será el encargado del financiamiento que requiere la carrera. Por su lado el municipio será el encargado del financiamiento que requiere la carrera.

El rector de la UNSJ Tadeo Berenguer manifestó que “esto es un paso trascendente tanto desde la gestión universitaria, como gubernamental y municipal, para llevar carreras universitarias a los departamentos alejados, en esta ocasión a Valle Fértil”.

“Acaba de acordarse con el ministro de Salud y el intendente de Valle Fértil -continuó diciendo la máxima autoridad universitaria-, empezar en 2026 el dictado de la carrera de enfermería en Valle Fértil, en respuesta a una necesidad de la comunidad”.

image

Por su parte el ministro de Salud, Amílcar Dobladez expresó que “desde el gobierno vamos a colaborar en todo lo que sea académico en el interior de la provincia, para descentralizar tanto la salud como la educación, principalmente pondremos a disposición la estructura hospitalaria y sanitaria del departamento para que los/as estudiantes realicen las prácticas”.

El intendente de Valle Fértil Mario Riveros se mostró visiblemente muy contento por “lograr este anhelo gracias al esfuerzo ya la decisión del rector conjuntamente con el gobierno provincial, como respuesta a una demanda del municipio”.

Fuente: UNSJ

Temas
Seguí leyendo

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Varios interrogantes por una colecta para una joven sanjuanina: la familia no autorizó la campaña y ahora buscan conocer el destino del dinero

Carlos, el vendedor del Quini 6 de los $70 millones, bajo el aura de San Expedito

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Un sanjuanino ganó más de $70.000.000 en el Quini 6

"Origen San Juan" llega a la Costa Atlántica este verano: mirá de qué se trata la propuesta

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales
Video

El blooper de un ex arquero de River que terminó en gol de los rivales

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Te Puede Interesar

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo
En Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez en el centro de la polémica por un nuevo operativo por olores nauseabundos y ruidos molestos

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

El nuevo presidente de la Unión Industrial de San Juan, Leonardo de la Vega.
Declaraciones

De la Vega en la Unión Industrial de San Juan, con el ojo en entrenar trabajadores y "cubrir el déficit" de las escuelas técnicas

San Martín ya conoce su grupo para la Primera Nacional.
Primera Nacional

San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso