La UNSJ dictará una importante carrera en un departamento alejado de San Juan

El pasado viernes 19 de diciembre se firmó un acta complementaria entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Salud y la Intendencia de Valle Fértil, en la que se acordó el dictado de las carreras de Enfermería Universitaria y la Licenciatura en Enfermería en Valle Fértil .

Útil Elegir qué estudiar: la UNSJ abre las inscripciones a los talleres gratuitos para que alumnos hallen su vocación

En la firma estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de San Juan Tadeo Berenguer; el ministro de Salud de la provincia de San Juan, Amílcar Dobladez, el intendente del Departamento Valle Fértil Mario Riveros y el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Angel Pinto.

Esta formación universitaria se dictará desde la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la UNSJ en la sede de la Delegación Valles Sanjuaninos, con clases presenciales y remotas. Esta unidad académica, también será la encargada de relevar los sitios (CICs, Centros de Salud y hospitales) de Valle Fértil donde los futuros estudiantes harán sus prácticas, así como conformar la planta docente con formadores tanto de su unidad como de la comunidad local.

A inicio de febrero del 2026 se abrirán las inscripciones y a mediados del mismo mes se dictará el curso de ingreso, el que culminará con un examen de admisión. El cupo inicial previsto para el dictado de la carrera es de 50 estudiantes.

image

Por su lado el municipio será el encargado del financiamiento que requiere la carrera. Por su lado el municipio será el encargado del financiamiento que requiere la carrera.

El rector de la UNSJ Tadeo Berenguer manifestó que “esto es un paso trascendente tanto desde la gestión universitaria, como gubernamental y municipal, para llevar carreras universitarias a los departamentos alejados, en esta ocasión a Valle Fértil”.

“Acaba de acordarse con el ministro de Salud y el intendente de Valle Fértil -continuó diciendo la máxima autoridad universitaria-, empezar en 2026 el dictado de la carrera de enfermería en Valle Fértil, en respuesta a una necesidad de la comunidad”.

image

Por su parte el ministro de Salud, Amílcar Dobladez expresó que “desde el gobierno vamos a colaborar en todo lo que sea académico en el interior de la provincia, para descentralizar tanto la salud como la educación, principalmente pondremos a disposición la estructura hospitalaria y sanitaria del departamento para que los/as estudiantes realicen las prácticas”.

El intendente de Valle Fértil Mario Riveros se mostró visiblemente muy contento por “lograr este anhelo gracias al esfuerzo ya la decisión del rector conjuntamente con el gobierno provincial, como respuesta a una demanda del municipio”.

Fuente: UNSJ