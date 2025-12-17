miércoles 17 de diciembre 2025

Educación

Tras la polémica, dieron los resultados del recuperatorio en Enfermería de la UNSJ

Luego de las denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de ingreso, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud difundió este miércoles los resultados del examen extraordinario, que se suman a los aprobados de la primera instancia y definen el ingreso 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Según la información difundida, 60 estudiantes lograron aprobar el recuperatorio correspondiente a un solo examen, mientras que 27 aspirantes aprobaron dos materias. Estos resultados se suman a los 46 ingresantes que ya habían aprobado las tres evaluaciones en la primera instancia, conformando así el listado definitivo de quienes superaron el proceso de ingreso.

Listado Recuperatorio 1 examen Aprobado 2026
Listado Recuperatorio 2 examnes aprobados 2026

La publicación de los resultados llega una semana después de que se desatara una controversia en redes sociales, donde aspirantes denunciaron presuntas irregularidades durante el recuperatorio realizado el miércoles 10 de diciembre. La instancia había sido habilitada de manera extraordinaria tras la elevada cantidad de desaprobados en el examen inicial, que alcanzó a unos 480 postulantes. De acuerdo a lo informado por la propia institución, el recuperatorio estaba destinado únicamente a quienes hubieran aprobado al menos una de las tres materias evaluadas.

En los reclamos difundidos, los estudiantes aseguraban que durante el recuperatorio se habría permitido rendir a aspirantes que no cumplían con ese requisito, lo que generó confusión, malestar e incertidumbre entre quienes sí estaban en condiciones reglamentarias. En ese marco, solicitaron que se investigara lo ocurrido y que se garantizara la transparencia en la corrección y publicación de los resultados.

image

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, desde el directorio de la EUCS negaron la existencia de irregularidades y aseguraron que el proceso se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos. Con la publicación de los resultados del recuperatorio, la institución da por cerrada una de las etapas más discutidas del ingreso a Enfermería para el ciclo lectivo 2026.

Los exámenes en primera instancia

Aprobados

aprobados-solo-dni

No aprobados

no-aprobados-solo-dni

