En San Juan, hallaron 39 aves en cautiverio y equinos en estado de abandono y maltratados: hubo cuatro detenidos

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Rural llevó adelante una serie de procedimientos en distintos puntos de la provincia que derivaron en el secuestro de aves autóctonas y el rescate de equinos en estado de abandono, además de la detención de cuatro personas mayores de edad.

Según informaron fuentes policiales, los operativos estuvieron a cargo de efectivos de las Unidades Rurales N.º 2, 3 y 4 y se desarrollaron en los departamentos Sarmiento, Caucete y Albardón. Las medidas incluyeron allanamientos autorizados por los juzgados de paz departamentales y la UFI Genérica, con la intervención de veedores judiciales en turno.

Como resultado de los procedimientos, los uniformados secuestraron un total de 39 aves autóctonas que se encontraban en cautiverio, entre ellas venteveos, jilgueros, corbatitas, diucas, teros, perdices y tordos. Además, se incautaron 55 jaulas, tramperos y jaulas de transporte utilizadas para la tenencia y captura de las especies.

En paralelo, se procedió al rescate de cuatro equinos que se hallaban en mal estado general y sin los cuidados correspondientes. En tres de estos casos tomó intervención directa la UFI Genérica, debido a las condiciones de abandono y presunto maltrato en las que se encontraban los animales.

Las cuatro personas involucradas fueron puestas a disposición de la Justicia y quedaron imputadas por infracción a las leyes de maltrato animal y por la tenencia ilegal de fauna autóctona.

Desde la Policía recordaron que la captura, tenencia y comercialización de animales autóctonos y exóticos se encuentra prohibida, ya que estas especies están protegidas por leyes nacionales y provinciales, y remarcaron la importancia de realizar denuncias ante este tipo de hechos.