lunes 22 de diciembre 2025

Juicio abreviado

Con arañazos y piñas contra la Policía, armó un escándalo en el centro sanjuanino y fue condenado

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado jueves, en inmediaciones de la esquina de las avenidas Libertador y Rioja. Tras ser reducido y detenido, la Justicia lo condenó a seis meses de prisión condicional mediante un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio ocurrido en pleno centro de San Juan terminó con un hombre condenado, luego de protagonizar un escándalo y agredir físicamente a efectivos policiales que intentaban controlar la situación. Tras ser reducido y detenido, la Justicia lo condenó a seis meses de prisión condicional mediante un juicio abreviado.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho se registró el pasado jueves 18 de diciembre, alrededor de las 16:35, cuando personal policial solicitó apoyo en la zona de avenida Rioja, antes de avenida Libertador. Hasta allí se dirigió un agente del Cuerpo Especial de Vigilancia, que cumplía funciones de guardia en el horario de 14 a 22.

Al arribar al lugar, el efectivo observó a un hombre visiblemente alterado, vestido con remera azul y pantalón de jean, quien se encontraba ofuscado e intentando agredir al personal policial que ya intervenía. Pese a los intentos por calmarlo y lograr que depusiera su actitud, el sujeto continuó con su comportamiento violento.

En ese contexto, el individuo comenzó a forcejear y agredir con golpes de puño y arañazos al agente policial, resistiéndose en todo momento a la intervención. Finalmente, el agresor fue reducido y aprehendido, aunque el efectivo resultó con lesiones visibles en ambos brazos y en el cuello, específicamente en el costado derecho.

El imputado fue identificado como Gonzalo Alfredo Torres, y la causa quedó registrada bajo los legajos fiscales N.º 9203/25 y 11225/25, caratulados como lesiones y amenazas en concurso real. Tras la intervención del sistema acusatorio y el procedimiento especial de flagrancia, el caso fue llevado adelante por el fiscal Dr. Roberto Ginsberg.

Como resultado, mediante un juicio abreviado, la Justicia resolvió condenar a Torres a seis meses de prisión de cumplimiento condicional, dando por concluido el proceso judicial.

