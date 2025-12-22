Intensa búsqueda de un niño de 12 años y una adolescente desaparecidos en San Juan

La Policía de San Juan , en conjunto con la Justicia, mantiene activos dos operativos de búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 15 años y un niño de 12, desaparecidos en las últimas horas en distintos departamentos de la provincia. En ambos casos interviene la UFI Genérica, con actuaciones orientadas a establecer el paradero de los menores.

El primero de los hechos se registró en Chimbas. De acuerdo a la información oficial, el lunes 22 de diciembre, cerca de las 10:52, personal de la Comisaría 17ª tomó conocimiento de la desaparición de una adolescente de 15 años, domiciliada en el barrio Santa María. La denuncia fue radicada por un familiar directo, quien indicó que la menor se retiró del domicilio el domingo 21 de diciembre, alrededor de las 19 horas, y no regresó.

Además, se informó que no se cuenta con datos precisos sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse y que no sería la primera vez que ocurre una situación de estas características. El caso fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal de turno, quien dispuso la activación del protocolo correspondiente.

Horas más tarde, se inició un segundo procedimiento en Rivadavia. Alrededor de las 15:16, efectivos de la jurisdicción 13ª intervinieron tras la denuncia por la desaparición de un niño de 12 años, con domicilio en la zona de calles Cabot y San Miguel. Según lo manifestado por su madre, el menor se habría retirado del hogar luego de una discusión y no regresó, lo que motivó la intervención policial.

En este caso, el ayudante fiscal interviniente ordenó la recepción formal de la denuncia, la participación del área de Búsqueda y Rescate y la remisión de las actuaciones a la UFI Genérica.

Desde las autoridades reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad y solicitaron que, ante cualquier información que pueda resultar útil para localizar a los menores, se dé aviso inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.