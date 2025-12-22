Fuerte respuesta de Mayra Mendoza a Juan Grabois: "Fomentás la violencia"

La ex intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , le envió hoy un duro audio al diputado nacional Juan Grabois luego de los incidentes ocurridos por la mañana en la sede de la Municipalidad, en el marco de un conflicto por el ordenamiento del tránsito y la formalización de los llamados “trapitos” que operan en el distrito.

Las protestas fueron protagonizadas por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que lidera Grabois, y que está enfrentada a la actual diputada bonaerense, una de las espadas políticas de Cristina Kirchner y que integra La Cámpora.

En el mensaje, la ex jefa comunal cuestionó con dureza la actitud del dirigente social y lo responsabilizó por el clima de tensión que se vivió en el centro de Quilmes, donde, según denunció, resultó lastimada una vecina que había concurrido a realizar un trámite.

“Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, arranca Mendoza en el audio al que accedió Infobae, en el que también acusa a Grabois de “faltar el respeto” y de “fomentar la violencia cuando se ofrece orden y la posibilidad de tener un trabajo formal”. En ese sentido, vinculó el conflicto actual con otras políticas de ordenamiento impulsadas por su gestión, como la erradicación de la tracción a sangre y la reorganización de los recolectores urbanos.

La ex intendenta defendió su legitimidad política y remarcó que fue elegida por los vecinos de Quilmes para “ordenar este municipio”. “Hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite. No lo voy a permitir”, enfatizó la diputada bonaerense, visiblemente molesta, antes de marcar un límite personal y político: “Tu forma, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va”.

En uno de los pasajes más tensos del mensaje, Mendoza apuntó directamente contra el liderazgo de Grabois dentro del espacio político que comparten. “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, lanzó.

El cruce expone una nueva fractura dentro del universo kirchnerista y del campo de las organizaciones sociales, en un contexto de creciente conflictividad territorial y debates abiertos sobre el rol del Estado municipal frente a la informalidad, el uso del espacio público y las formas de protesta.

Mientras desde el municipio insisten en que las medidas buscan ordenar y formalizar el trabajo, desde el MTE cuestionan el enfoque y denuncian criminalización de los sectores más vulnerables.

Por ahora, el episodio suma un nuevo capítulo a una relación política cada vez más tensa entre la intendenta de Quilmes y uno de los dirigentes sociales con mayor visibilidad nacional.