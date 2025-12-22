Por tercer año consecutivo, el presidente Javier Milei irá a Davos

El presidente Javier Milei ha confirmado oficialmente su participación en la edición de enero de 2026 del Foro Económico Mundial de Davos , marcando su tercera intervención consecutiva en uno de los eventos más influyentes del escenario global. El mandatario argentino, quien utilizó sus redes sociales para calificar el anuncio de su asistencia como un “FENÓMENO BARRIAL” , busca utilizar este escenario estratégico para profundizar su posicionamiento ideológico y liderar la conformación de una alianza internacional de derecha .

En Suiza Milei en Davos: dijo que Argentina es un "ejemplo mundial" y llamó a "extirpar el cáncer de la ideología woke"

Más allá de la exposición de su modelo económico, se espera que Milei aproveche su paso por Suiza para exponer públicamente su intención de avanzar en una alianza internacional de sectores conservadores y liberales. En este marco, el presidente argentino apunta a reforzar vínculos con figuras clave del panorama político mundial, entre los que se destacan:

Donald Trump (Estados Unidos).

(Estados Unidos). Giorgia Meloni (Italia).

(Italia). Nayib Bukele (El Salvador).

(El Salvador). Viktor Orbán (Hungría).

(Hungría). Benjamín Netanyahu (Israel).

Asimismo, el mandatario busca integrar a referentes regionales a este eje político, incluyendo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y a los mandatarios de Paraguay (Santiago Peña), Perú (José Jeri) y Bolivia (Rodrigo Paz).

Defensa del liberalismo y batalla contra la "agenda woke"

El foro, que se desarrollará del 19 al 23 de enero de 2026 bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, será nuevamente una vidriera para el discurso libertario. Según anticipan desde la Casa Rosada, Milei centrará su intervención en una defensa enfática del liberalismo económico y profundizará sus cuestionamientos contra lo que denomina la “agenda woke”.

Este enfoque ya ha generado repercusiones en ediciones anteriores. En su participación pasada, Milei protagonizó una fuerte polémica al lanzar duras críticas contra la diversidad sexual y el feminismo, llegando a calificar ciertas vertientes de la ideología de género como "abuso infantil". Aquellas declaraciones no solo despertaron el repudio de la comunidad internacional y organizaciones LGBT, sino que también derivaron en masivas manifestaciones de protesta en la Plaza de Mayo.

Un escenario estratégico

Para el jefe de Estado, Davos representa una oportunidad única para amplificar su mensaje ante más de tres mil dirigentes políticos, empresarios y referentes internacionales. Aunque el contenido final de su discurso aún está por redactarse, el objetivo es claro: transformar el foro en una plataforma política para extender su ideología a nivel global y consolidar un bloque de poder frente a las corrientes progresistas predominantes en otros organismos internacionales.

Para entender esta estrategia, podemos imaginar a Javier Milei como un director de orquesta que no busca armonizar con los instrumentos tradicionales del foro, sino atraer a músicos de otros escenarios para formar una banda nueva, con un ritmo propio que busca resonar mucho más allá de las montañas de Suiza.