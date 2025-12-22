Argentina con récord histórico de suicidios, y por encima de la media mundial

Argentina atraviesa una crisis de salud mental sin precedentes. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), el país registró un récord histórico en 2024 con 4.249 muertes autoprovocadas . Esta cifra sitúa la tasa nacional en 9,8 casos por cada 100.000 habitantes , un número que supera significativamente el promedio global de 8,1 estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tremendo Alarma en la Quinta de Olivos: encontraron sin vida a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

La gravedad de la situación se refleja en que el suicidio se ha consolidado como la principal causa de muerte violenta en el país, representando el 41,7% de los casos y superando tanto a los homicidios dolosos como a los accidentes viales.

El perfil de los afectados y las tendencias detectadas por los organismos oficiales muestran los siguientes puntos clave:

Población joven: La mayor incidencia se observa en jóvenes de entre 20 y 34 años , considerados en edad productiva.

Género: Existe una marcada disparidad, ya que el 80,6% de los suicidios corresponde a hombres .

Contexto temporal y espacial: La mayoría de los hechos ocurren en el domicilio particular, con una mayor concentración de casos durante los días domingo y lunes .

Intentos de suicidio: El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) reporta un promedio de 22 internaciones diarias por intentos de suicidio en todo el país.

Factores económicos y recortes presupuestarios

Las fuentes asocian este incremento a condiciones sociales y económicas adversas. Se señala que, si bien la pospandemia ya había afectado la salud mental, los ajustes laborales y sociales actuales han profundizado la problemática.

A nivel institucional, la capacidad de respuesta se ha visto comprometida por:

Recortes drásticos: La autoridad encargada de fiscalizar los servicios de salud sufrió una caída del 70% en su presupuesto durante los primeros nueve meses de 2025.

Recortes drásticos: La autoridad encargada de fiscalizar los servicios de salud sufrió una caída del 70% en su presupuesto durante los primeros nueve meses de 2025.
Falta de acceso: Existen dificultades críticas para obtener atención profesional y asistencia necesaria, sumado a la estigmatización de quienes buscan ayuda.

Existen dificultades críticas para obtener atención profesional y asistencia necesaria, sumado a la estigmatización de quienes buscan ayuda. Instituciones bajo la lupa: Recientemente, la muerte de cuatro integrantes del Ejército Argentino en diciembre ha activado alertas sobre los mecanismos de contención psicosocial dentro de las fuerzas armadas.

Posicionamiento internacional de Argentina

En el ámbito diplomático, Argentina ha tomado decisiones que la alejan de los consensos globales en salud mental. En mayo de 2025, el país ratificó su decisión de retirarse de la OMS. Además, el 16 de diciembre de 2025, Argentina fue, junto a Estados Unidos, uno de los únicos dos países en votar en contra de una declaración de la ONU que buscaba ampliar el acceso a servicios de salud mental y establecer metas sanitarias hacia 2030. El rechazo argentino se fundamentó, según la ONU, en objeciones a referencias sobre salud sexual y reproductiva, así como al impacto desigual de las enfermedades en las mujeres.

Para entender esta crisis, podemos pensar en la salud mental como una red de seguridad que sostiene a los ciudadanos frente a las caídas de la vida. Actualmente, en Argentina, esa red no solo está recibiendo más peso debido a la situación económica, sino que sus hilos se están debilitando por la falta de presupuesto y la ausencia de políticas de apoyo internacional, dejando a los más vulnerables en una situación de caída libre.