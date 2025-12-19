Hallaron sin vida a otro soldado del Ejército: ahora, en Mendoza

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado sin vida el jueves por la tarde en su casa ubicada en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza .

El Ejército Argentino confirmó el fallecimiento del soldado, identificado como Facundo Gabriel Lima , quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza.

El cuerpo de Lima fue encontrado por sus familiares alrededor de las 17:30 del jueves, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades. En el caso tomaron intervención peritos de la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, quienes se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En un comunicado oficial, el Ejército Argentino indicó que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”. Además, expresaron el profundo pesar por lo ocurrido y el acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima en medio de esta dolorosa situación.

Hasta el momento, no se informaron las causas de la muerte ni se difundieron hipótesis oficiales.

El caso ocurre pocos días después de otros hechos lamentables que involucraron a personal del Ejército Argentino. En la madrugada del miércoles, un suboficial fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Si bien se investigan las causas de deceso, las primeras hipótesis sugieren que se trató de un suicidio. El martes, el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, se quitó la vida en uno de los puestos internos.