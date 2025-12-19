viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El tercer caso en una semana

Hallaron sin vida a otro soldado del Ejército: ahora, en Mendoza

La Policía Científica provincia y la Justicia están a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

image

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado sin vida el jueves por la tarde en su casa ubicada en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.

Lee además
Una empleada doméstica fue detenida tras robarle dólares a sus jefes.
Mano larga

Detienen a una empleada doméstica por robarle más de 11.000 dólares a sus jefes cuando se fueron de viaje
El Ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado que causa preocupación en el país, al infomar el alerta preventiva por posible cocaína adulterada.
Preocupación

Alarma por posible cocaína adulterada en La Pampa: investigan dos muertes en Neuquén

El Ejército Argentino confirmó el fallecimiento del soldado, identificado como Facundo Gabriel Lima, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza.

El cuerpo de Lima fue encontrado por sus familiares alrededor de las 17:30 del jueves, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades. En el caso tomaron intervención peritos de la Policía Científica provincial y la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, quienes se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En un comunicado oficial, el Ejército Argentino indicó que “las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”. Además, expresaron el profundo pesar por lo ocurrido y el acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del soldado Facundo Lima en medio de esta dolorosa situación.

Hasta el momento, no se informaron las causas de la muerte ni se difundieron hipótesis oficiales.

El caso ocurre pocos días después de otros hechos lamentables que involucraron a personal del Ejército Argentino. En la madrugada del miércoles, un suboficial fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Si bien se investigan las causas de deceso, las primeras hipótesis sugieren que se trató de un suicidio. El martes, el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, se quitó la vida en uno de los puestos internos.

Seguí leyendo

La CGT habla de más protestas si el Gobierno no reabre las negociaciones por la reforma laboral

Una filtración expone datos de argentinos en la dark web: qué tipo de información se difundió

Argentina hace historia y recupera una especie desaparecida hace 39 años

Cayó "Tractorcito" Cabrera, el mítico socio del "Gordo" Valor

La lupa del Estado sobre la AFA: amplían la causa contra "Chiqui" Tapia y el monto ya supera los $19 mil millones

Cómo consumir bananas sin provocar picos de azúcar en sangre

El mileísmo definió cambiar el proyecto original de la reforma laboral y el debate será en febrero

Un hombre se emborrachó y prendió fuego su casa: el drama de los padres y sus vecinos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una filtracion expone datos de argentinos en la dark web: que tipo de informacion se difundio
Preocupación

Una filtración expone datos de argentinos en la dark web: qué tipo de información se difundió

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro