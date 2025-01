Tras el paso de Milei por Davos, Guillermo Francos aseguró que el Estado no tiene que promover la homosexualidad

El paso de Javier Milei por el Foro Económico de Davos no fue desapercibido. No solo por lo que representa el mandatario nacional, sino también por el contenido de su discurso donde apuntó contra la “ideología woke”, contra la comunidad LGBTIQ+ y el feminismo. Quien se hizo eco de las declaraciones fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió a respaldarlo, asegurando que no tiene “inconvenientes” con la homosexualidad.

“No veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca, lo que sienta, no veo ahí ningún inconveniente. Otra cosa diferente me parece que es hacer campañas promoviendo o a favor, eso genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes. Yo no veo problemas en que cada uno viva la vida como quiera, distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública”, planteó en Radio Con Vos el jefe de Gabinete.

Entonces, cuando fue consultado si se refería a que no debe promoverse la homosexualidad, respondió: ”[Sí,] por ejemplo. Son temas que… A ver: no objeto nada, no voy a decir esta famosa frase de ‘tengo un amigo’, no objeto de ninguna manera la decisión que cada uno toma con su vida; ahora, yo no creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas”. Según sostuvo Francos, años anteriores hubo “montones de campañas” en ese sentido en “distintos lugares” de la administración pública. Como una de ellas indicó: “Campañas escolares en las que se les ha permitido a los chicos situaciones de este tipo. Yo creo que el Estado en eso no tiene que meterse. Sí en el respeto a las decisiones y a la vida de cada uno". Siempre al respecto del mismo tema, el funcionario de Milei indicó que “cada uno tiene derecho a hacer su vida como le parezca dentro de su casa”, aunque diferenció: “Distinta es la obligación del Estado. Que el Estado venga a promover actividades de esta naturaleza me parece que no tiene que ver“. Las expresiones de Javier Milei en Davos sobre este tema En su alocución, que se hizo pasadas las 6 de la mañana en la Argentina, el Presidente habló de las “aberraciones del aborto” y, entre sus críticas a Davos, lo cuestionó: “Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y viola a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”. Además, tomó un caso que en teoría ocurrió en Estados Unidos, pero no dio mayores precisiones al respecto. “Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo ‘abusos’ no es un eufemismo porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, indicó. image.png Asimismo, Milei consideró que la ideología de género “está dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones” y cuestionó que, en caso de que las familias no estén de acuerdo. “Siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman ‘el interés del menor’”. “Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos, cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo del que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices", concluyó al respecto. Fuente: La Nación

