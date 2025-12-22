Video: así juega Victoria Illanes, la sanjuanina que se quedó con el Balón de Oro en el fútbol argentino

Después de una larga temporada, la sanjuanina Victoria Illanes terminó el año con broche de oro . Es que sus habilidades, juego colectivo y goles la posicionaron como una de las mejores jugadoras del año y recibió su merecido premio. Destacada y protagonista. Así juega la futbolista nacida en el Barrio Cabot.

Con Chacarita el debut El antecedente con goleada de un San Martín puntero y que desató la 'hecatombe' en el Funebrero

Gran salto Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Rápida, decidida y como un 'toro', así se la ve a la jugadora que creció jugando en las calles del Barrio Cabot. Hoy, y después de pelearla y mudarse a Buenos Aires, se destaca en el fútbol argentino. Estuvo vistiendo por varias temporadas la camiseta de Sarmiento de Junín en el ascenso y este 2026 dará el salto a Platense, que ya la abrochó para jugar en Primera.

"Por ahí tuve años de no tener rodaje a tenerlo, y la verdad que me sentí bastante bien porque me pude demostrar también a mí que podía", le contó a Tiempo de San Juan, luego de repasar su campaña en el verdolaga y que la llevó a quedarse con el mejor premio de Hi, una iniciativa que destaca la trayectoria y proyección de jóvenes futbolistas.

Vicky fue elegida mejor jugadora del año y ganadora del Balón de Oro. "Creo que quedé nominada por todo el esfuerzo y sacrificio que hice"

Así juega Victoria Illanes, la sanjuanina que se quedó con el Balón de Oro en el fútbol argentino