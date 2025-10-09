Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Un hecho delictivo ocurrió este jueves en un reconocido comercio de Caucete y ahora las autoridades buscan a una mujer que habría sido la autora del robo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El episodio se produjo en Maxi Compras, un local muy transitado del departamento, cuando una clienta sufrió la sustracción de su celular mientras realizaba compras. Según relataron testigos, la víctima dejó por un momento su teléfono, un Motorola G85, y al darse cuenta de su ausencia ya era tarde.

De inmediato, el personal del comercio revisó el sistema de videovigilancia y detectó a una mujer en actitud sospechosa. En las imágenes se puede ver cómo la señalada observa el entorno, aprovecha un descuido y toma el celular antes de retirarse rápidamente del lugar.

El video ya está en manos de la Policía, que trabaja para dar con el paradero de la sospechosa. Mientras tanto, desde el local hicieron un llamado a la comunidad:

La damnificada, por su parte, ya realizó la denuncia en la comisaría correspondiente. Contó que el celular sustraído contenía información de uso personal y laboral, por lo que espera poder recuperarlo cuanto antes.