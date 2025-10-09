jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

La sospechosa quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. Desde el comercio piden colaboración a los vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-09 at 7.58.47 PM

Un hecho delictivo ocurrió este jueves en un reconocido comercio de Caucete y ahora las autoridades buscan a una mujer que habría sido la autora del robo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Lee además
se enojo con dos mujeres policias por estar en su barrio de caucete y las golpeo: lo aprehendieron
B° Área II

Se enojó con dos mujeres policías por estar en su barrio de Caucete y las golpeó: lo aprehendieron
Antonio El Ratón Sandovares, el sospechoso.
Pelea familiar

Es manco y lo acusan de casi matar a su tío a pedradas en Caucete

El episodio se produjo en Maxi Compras, un local muy transitado del departamento, cuando una clienta sufrió la sustracción de su celular mientras realizaba compras. Según relataron testigos, la víctima dejó por un momento su teléfono, un Motorola G85, y al darse cuenta de su ausencia ya era tarde.

image

De inmediato, el personal del comercio revisó el sistema de videovigilancia y detectó a una mujer en actitud sospechosa. En las imágenes se puede ver cómo la señalada observa el entorno, aprovecha un descuido y toma el celular antes de retirarse rápidamente del lugar.

El video ya está en manos de la Policía, que trabaja para dar con el paradero de la sospechosa. Mientras tanto, desde el local hicieron un llamado a la comunidad:

“Pedimos a cualquier persona que pueda brindar información que se comunique con el 911 o se acerque a nuestras instalaciones”, señalaron desde la administración. “Pedimos a cualquier persona que pueda brindar información que se comunique con el 911 o se acerque a nuestras instalaciones”, señalaron desde la administración.

La damnificada, por su parte, ya realizó la denuncia en la comisaría correspondiente. Contó que el celular sustraído contenía información de uso personal y laboral, por lo que espera poder recuperarlo cuanto antes.

Temas
Seguí leyendo

Video: un chileno residente en San Juan dijo que Caucete son "dos cuadras de polvo" y el nombre que le llamó la atención

San Juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete

Cayó un joven acusado de abusar reiteradamente de su pareja en 9 de Julio

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

Atraparon a un ladrón que era intensamente buscado en Chimbas: tiene 18 años y cuenta con varios antecedentes por robo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Te Puede Interesar

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida
Historias de vida

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida

Por Cecilia Corradetti
Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado
Antecedentes

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan
Vestigios electorales

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido