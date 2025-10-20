Adorni le bajó el precio a las declaraciones de Trump, sobre la Argentina que "se está muriendo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó hoy las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que la Argentina “lucha por su vida”.

“Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer, pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera ”, dijo en declaraciones a un canal de streaming.

Para Adorni, en la definición de "ellos", en referencia al periodista que consultó a Trump y al propio jefe de Estado, "claramente" la Argentina es un país al que no le "va bien".

"De hecho, nosotros lo decimos en la misma campaña: miren que es 'seguimos avanzando o volvemos dos años' para atrás a 200 por ciento de inflación y al gran desorden que era la Argentina con el kirchnerismo", explicó.