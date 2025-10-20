lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Adorni le bajó el precio a las declaraciones de Trump, sobre la Argentina que "se está muriendo"

El vocero presidencial Manuel Adorni le restó importancia a otras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre el gobierno de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó hoy las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que la Argentina “lucha por su vida”.

Lee además
Donald Trump aseguró que ayuda a Argentina porque está luchando por su vida.
Declaraciones

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina
milei vuelve a estados unidos, a un evento de la derecha global al que invitaron a trump y a lionel messi
De gira

Milei vuelve a Estados Unidos, a un evento de la derecha global al que invitaron a Trump y a Lionel Messi

“Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer, pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”, dijo en declaraciones a un canal de streaming.

Para Adorni, en la definición de "ellos", en referencia al periodista que consultó a Trump y al propio jefe de Estado, "claramente" la Argentina es un país al que no le "va bien".

"De hecho, nosotros lo decimos en la misma campaña: miren que es 'seguimos avanzando o volvemos dos años' para atrás a 200 por ciento de inflación y al gran desorden que era la Argentina con el kirchnerismo", explicó.

Temas
Seguí leyendo

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

El dólar rozó los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

El nuevo presidente boliviano retomará relaciones con Estados Unidos tras casi dos décadas

A través del JP Morgan, Argentina comenzará a recomprar deuda soberana

Si Karina Milei no va a la interpelación a Diputados, podría ser llevada por la fuerza pública

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la escuela de musica, cerca: la unsj lanzo la esperada licitacion, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Foro de Abogados de San Juan.
Elecciones

En el Foro de Abogados, el bloquismo cerró con el oficialismo, el peronismo irá solo y apareció una tercera lista: los candidatos

Por Ana Paula Gremoliche
Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas
Paren en Off

Un día de supermercado con Celeste Clavel Lanteri: la búsqueda de precios para la comida de sus tres hijas

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas
Medida

ADICUS se suma al paro nacional de docentes universitarios por 48 horas

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan