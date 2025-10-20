lunes 20 de octubre 2025

Justicia

Si Karina Milei no va a la interpelación a Diputados, podría ser llevada por la fuerza pública

Este lunes se debería habilitar el expediente judicial, para que Karina milei sea llevada por las fuerzas de Seguridad a Diputados, si vuelve a ausentarse a un llamado de interpelación.

La Justicia aceptó la apelación de la comisión investigadora de Diputados y dejó a Karina Milei al borde de ser llevada por la fuerza pública para declarar por el caso $Libra, que también involucra a su hermano, el presidente Javier Milei.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi revirtió su decisión inicial y la Cámara de Apelaciones deberá resolver. La oposición espera que este lunes se habilite el acceso al expediente judicial, informó Clarín.

Contexto

La investigación apunta a determinar si el Gobierno encubrió al Presidente en el escándalo por la promoción de la criptomoneda $Libra y si hubo uso de información privilegiada para operar con 74 billeteras virtuales antes del tuit presidencial.

