lunes 13 de octubre 2025

Subsidio tarifario

Zona Fría, en jaque: por iniciativa de diputados nacionales habrá una sesión especial en San Juan

Con presencia de los diputados nacionales por San Juan Walberto Allende y Nancy Picón, esta mañana hubo un encuentro con legisladores provinciales para abordar el fin de la Zona Fría, la ayuda que llega a más de 100.000 familias sanjuaninas que se elimina en el Presupuesto Nacional 2026. Habrá sesión especial esta semana para tratar ese tema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
54852445975_4da1e458ea_o
54852145601_183c741649_o
54852401328_35d09531a3_o

Esta mañana, en el edificio anexo de la Legislatura, hubo un encuentro en el que participaron los presidentes de los distintos bloques que hay en la Cámara de Diputados de San Juan. La convocatoria fue realizada por el legislador nacional Walberto Allende, quien llegó acompañado de la diputada nacional Nancy Picón, para debatir sobre un tema que complicaría la economía doméstica de más de 100.000 usuarios de la provincia, como es el fin de la Zona Fría.

Durante la reunión se acordó realizar una sesión especial en la Cámara este jueves 16 de octubre, ya que la intención es avanzar en alguna herramienta legislativa que los representantes de San Juan puedan llevar a Nación, en una especie de gesto político provincial. La sesión iniciará a las 10 de la mañana.

54852145601_183c741649_o

“Sería una declaración de la Legislatura. Una declaración que obviamente no tiene carácter obligatorio, pero sí es una expresión de deseo firme. De esta manera le pedimos al Gobierno nacional y al Congreso nacional que por favor no eliminen la Zona Fría”, señaló en vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín.

La intención es contar con la declaración para llevarla a las reuniones de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Nación. El propósito es poner un freno a la eliminación que está considerada en el Presupuesto 2026 presentando por el Ejecutivo nacional.

De acuerdo a lo que recordó Allende, en caso de eliminarse esta ayuda nacional, se afectaría directamente a 122.000 usuarios que en la actualidad abonan tarifas reducidas del servicio de gas, con descuentos del 30% al 50%, lo que implica que, si avanza la eliminación de la ayuda los montos de las boletas se duplicarían desde enero, ya que rige para todo el año.

La postura de San Juan, o al menos a la que pretenderán llegar de forma unánime el jueves, es contra la eliminación del fideicomiso, argumentando que no se trata de dinero que hace al presupuesto, sino en un fondo que se nutre del aporte de los contribuyentes.

54852401328_35d09531a3_o

Durante el encuentro estuvieron los presidentes de cada bloque y los diputados nacionales. La ausencia se dio por parte del diputado nacional por San Juan que responde a la línea de Javier Milei, José Peluc. Según señalaron, se encuentra fuera de la provincia, motivo por el cual estuvo ausente. Pese a ello, Allende, que es quien llevó adelante la presentación, aseguró que, si bien hay diálogo, no se profundizó sobre este tema en particular durante las últimas conversaciones.

Quien sí estuvo presente fue el diputado Fernando Patinella, presidente del bloque La Libertad Avanza. Sobre el pedido de los legisladores nacionales indicó que es un tema que va a estudiar y analizar.

“Claramente hay sectores perjudicados por esta medida, pero lo que tenemos que analizar es el contexto general, cuál es la situación con respecto a los subsidios generalizados y si se genera una situación de equilibrio o no. Eso va a ser lo que va a definir en definitiva el acompañamiento o no de este pronunciamiento”, indicó.

Y agregó: “Mi posición es expresarme en beneficio de los sanjuaninos, pero de todos y no de sectores. Hay que analizarlo en términos generales y sin duda que voy a acompañar o no, según sea en beneficio de la generalidad de los sanjuaninos”.

Sin duda la postura que tome Patinella durante la sesión del jueves será un claro mensaje político. No solo porque es el único legislador de la provincia que responde a los libertarios, sino también por sus últimas actuaciones en el recinto que dieron tela para cortar cuando votó en sintonía con el PJ.

