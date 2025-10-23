jueves 23 de octubre 2025

Importante

Grooming en San Juan: el acoso sexual silencioso contra menores

Desde el Poder Judicial dieron a conocer un documento explicando qué es y simples consejos para prevenirlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Poder Judicial de San Juan lanzó una nueva campaña de concientización sobre el grooming, una de las formas más preocupantes de acoso sexual en el entorno digital. A través de un documento informativo, las autoridades buscan alertar a padres, madres, docentes y adolescentes sobre cómo detectar, actuar y prevenir este delito que cada vez afecta a más menores en el país.

El grooming se define como el acoso sexual de un adulto hacia un niño, niña o adolescente mediante internet, ya sea a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o videojuegos en línea. El Código Penal Argentino lo tipifica como delito en el artículo 131, con penas de prisión para quienes lo cometen.

El documento detalla que los acosadores suelen valerse de tácticas de manipulación. Primero, crean un perfil falso para ganarse la confianza de la víctima, simulando ser un par y mostrando intereses comunes. Una vez que logran ese vínculo, sexualizan la conversación, pidiendo fotos o videos íntimos e incluso proponiendo encuentros personales. Si la víctima intenta alejarse, pueden recurrir al chantaje o la extorsión, amenazando con difundir el material obtenido o contactar a familiares.

Desde el área judicial remarcan que la prevención empieza con la información. Recomiendan a los adultos mantener un diálogo abierto con los menores sobre su vida digital, sin juzgarlos, y acompañarlos activamente en el uso de las redes. “El equilibrio es clave: proteger sí, invadir no”, destaca el mensaje, subrayando que la confianza es la mejor herramienta para evitar situaciones de riesgo.

En caso de detectar un posible caso de grooming, se aconseja no borrar las conversaciones, capturar las pantallas como evidencia, bloquear al acosador y realizar la denuncia de inmediato a los números 134 o 911.

La campaña judicial cierra con una advertencia que resume su espíritu:

“La prevención empieza con la información. Hablá con tus hijos e hijas. Denunciá si es necesario”. “La prevención empieza con la información. Hablá con tus hijos e hijas. Denunciá si es necesario”.

