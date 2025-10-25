domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En sus redes

Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja

La cantante publicó un mensaje donde aseguró que atravesó “situaciones muy dolorosas” y que debió tomar “decisiones drásticas”. También apuntó contra excompañeras de la banda. Mirà.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cantante Lourdes Fernández, conocida por ser una de las integrantes originales de Bandana, rompió el silencio tras la detención de su expareja, Leandro García Gómez, ocurrida días atrás.

Lee además
el detalle del posteo de lourdes de bandana que dejo expuesto a su ex leandro garcia gomez
Investigación

El detalle del posteo de Lourdes de Bandana que dejó expuesto a su ex Leandro García Gómez
declaro el novio de lourdes fernandez, cantante de bandana: ella no queria salir
Investigación

Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la artista expresó que está “contenida y acompañada” y que las circunstancias que vivió la llevaron a tomar “decisiones drásticas”.

“Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender. Nadie nos enseña a amar”, escribió Lourdes, quien actualmente se presenta bajo su nombre artístico Lowrdes. “Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender. Nadie nos enseña a amar”, escribió Lourdes, quien actualmente se presenta bajo su nombre artístico Lowrdes.

Embed - Lowrdez on Instagram: "Pd: perdonen la facha. Tengo anginas. "
View this post on Instagram

A post shared by Lowrdez (@lowrdez)

“Quise remontar la relación por amor”

En su mensaje, la cantante explicó que intentó retomar la relación con García Gómez, pero que finalmente la situación se volvió insostenible.

“Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas”, expresó.

Fernández aclaró que, pese a las versiones que circularon en los medios, no atraviesa una situación de riesgo y se encuentra rodeada de afectos.

“Sigo con una faringitis terrible que es real, pero estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida”, señaló.

Críticas a exintegrantes y amigas

En su publicación, Lourdes también apuntó contra algunas personas que —según dijo— aprovecharon la exposición mediática del caso para hablar de su vida privada.

“Hay cuestiones y hechos fuera de contexto. Desde una compañera que hace tres años no sabe de mí hasta supuestas amigas que dicen cosas mías que no son reales”, remarcó.

El mensaje pareció dirigido, entre otras, a Lissa Vera, también integrante de Bandana, quien días atrás denunció públicamente a García Gómez, describiéndolo como “una persona muy peligrosa”.

Lisa Vera había declarado que, aunque Lourdes podía enojarse por sus dichos, prefería “que se enoje conmigo antes que tener que lamentarme frente a un cajón”.

Solo quiere volver a cantar

Hacia el final de su texto, Lourdes aseguró que su principal meta ahora es recuperarse físicamente y cumplir con los compromisos profesionales que tiene por delante, especialmente el show de regreso de Bandana, previsto para el 23 de noviembre.

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de la banda, que me tiene muy entusiasmada. Quiero curar mi garganta para poder hacer lo que más amo: cantar”, concluyó la artista.

Temas
Seguí leyendo

Habló la hermana de Lourdes Fernández: sus conmovedoras palabras

El infierno de Lourdes Fernández: qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada

Las primeras fotos del exnovio de Lourdes detenido en la cárcel

Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

La policía halló a Lourdes Fernández tras la intensa búsqueda: su expareja quedó bajo arresto

El durísimo mensaje de Lissa Vera para Lourdes: "Salí de ahí amiga"

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical

Murió Alberto "Beto" Hassan, fundador de Opus Cuatro y una histórica voz de la música argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pablo Maldonado, en Nueva York, donde completó un curso de formación musical y volvió a San Juan repleto de inspiraciones. video
Talento nuestro

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas
Imágenes sensibles

Tras la pelea que provocó la muerte de Emir, se viralizó un video de un nuevo enfrentamiento, ahora entre chicas

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá
Importante

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo: mirá

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Te Puede Interesar

La Fiesta Nacional del Sol es uno de los escenarios mayores para que los talentos sanjuaninos se luzcan y se den a conocer.
En la Legislatura

Buscan crear un programa estatal de Talento Sanjuanino, ¿qué es?

Por Miriam Walter
El finde en San Juan será cálido aunque el sábado se espera la presencia de viento Sur en la tarde.
Pronóstico

Calurosa jornada de votación en San Juan: así estara el clima este domingo

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan
Pedido

Una tragedia, una promesa y un robo: buscan la tricicleta de su madre fallecida en un accidente hace 31 años en San Juan

Pablo Maldonado, en Nueva York, donde completó un curso de formación musical y volvió a San Juan repleto de inspiraciones. video
Talento nuestro

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical