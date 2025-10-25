Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja

La cantante Lourdes Fernández , conocida por ser una de las integrantes originales de Bandana , rompió el silencio tras la detención de su expareja, Leandro García Gómez , ocurrida días atrás.

Investigación Declaró el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana: "Ella no quería salir"

Investigación El detalle del posteo de Lourdes de Bandana que dejó expuesto a su ex Leandro García Gómez

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram , la artista expresó que está “contenida y acompañada” y que las circunstancias que vivió la llevaron a tomar “decisiones drásticas” .

“Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender. Nadie nos enseña a amar”, escribió Lourdes, quien actualmente se presenta bajo su nombre artístico Lowrdes. “Estoy tratando de entender que muchas cosas debo comprender. Nadie nos enseña a amar”, escribió Lourdes, quien actualmente se presenta bajo su nombre artístico Lowrdes.

Embed - Lowrdez on Instagram: "Pd: perdonen la facha. Tengo anginas. " View this post on Instagram A post shared by Lowrdez (@lowrdez)

“Quise remontar la relación por amor”

En su mensaje, la cantante explicó que intentó retomar la relación con García Gómez, pero que finalmente la situación se volvió insostenible.

“Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas”, expresó.

Fernández aclaró que, pese a las versiones que circularon en los medios, no atraviesa una situación de riesgo y se encuentra rodeada de afectos.

“Sigo con una faringitis terrible que es real, pero estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida”, señaló.

Críticas a exintegrantes y amigas

En su publicación, Lourdes también apuntó contra algunas personas que —según dijo— aprovecharon la exposición mediática del caso para hablar de su vida privada.

“Hay cuestiones y hechos fuera de contexto. Desde una compañera que hace tres años no sabe de mí hasta supuestas amigas que dicen cosas mías que no son reales”, remarcó.

El mensaje pareció dirigido, entre otras, a Lissa Vera, también integrante de Bandana, quien días atrás denunció públicamente a García Gómez, describiéndolo como “una persona muy peligrosa”.

Lisa Vera había declarado que, aunque Lourdes podía enojarse por sus dichos, prefería “que se enoje conmigo antes que tener que lamentarme frente a un cajón”.

Solo quiere volver a cantar

Hacia el final de su texto, Lourdes aseguró que su principal meta ahora es recuperarse físicamente y cumplir con los compromisos profesionales que tiene por delante, especialmente el show de regreso de Bandana, previsto para el 23 de noviembre.

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de la banda, que me tiene muy entusiasmada. Quiero curar mi garganta para poder hacer lo que más amo: cantar”, concluyó la artista.