lunes 20 de octubre 2025

Tragedia

Encontraron muerto a Máximo Cerda, el adolescente que estaba desaparecido tras caer en un río

Tras intensos operativos de búsqueda, el cuerpo de Máximo Cerda fue hallado este domingo por la Prefectura Naval Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron muerto al adolescente que estaba desaparecido desde el jueves, tras caer de una canoa en el río Paraná mientras navegaba con amigos en Santa Fe. El hallazgo se produjo el domingo, cuando la Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo del joven. Máximo Cerda, de 16 años, fue encontrado en las inmediaciones del Club Náutico.

El operativo de búsqueda incluyó a la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y la Unidad Regional XVII de Paraná, con apoyo de buzos tácticos que levantaron el cuerpo y dieron intervención inmediata a la Justicia.

el-joven-era-buscado-intensamente-desde-el-jueves-dia-en-el-que-habia-caido-al-agua-foto-gentileza-la-lupa-medios-Q7HGRUULVNCC3CVUOYQZIUEA64

CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE

El adolescente había caído al agua el jueves en la zona ribereña comprendida entre las calles Doctor Ghio y Rivadavia. La Policía recibió un llamado cerca de las 15 para informar sobre el incidente. Las tareas de búsqueda se interrumpieron el viernes a última hora por las malas condiciones climáticas y se reanudaron el sábado.

Según las primeras versiones, Cerda estaba junto a otros chicos en una canoa de pescadores cuando, al intentar volver a la orilla, perdió el equilibrio y cayó al agua. Otra hipótesis indica que el joven y sus amigos caminaban por la costa y habrían intentado subirse sin permiso a la canoa; al advertir la situación, uno de ellos habría saltado al río sin saber nadar.

Por estas horas, se le realizará la autopsia al cuerpo para determinar las causas exactas de la muerte, y se tomarán declaraciones a los amigos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos previos al accidente.

(Fotos: gentileza Rosario 3 / La Lupa Medios)

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
