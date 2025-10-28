martes 28 de octubre 2025

Justicia

La madre de Cecilia Strzyzowski pidió "perpetua para todos" los acusados por el femicidio de su hija

Se inició en el Chaco el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Están acusados por autores materiales los integrantes del "clan Sena", y otros por encubridores.

image

El juicio más esperado de Chaco en los últimos años arrancó este martes en Resistencia. Siete personas, entre ellas César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, enfrentarán a un jurado popular bajo la acusación de haber planeado y ejecutado el femicidio de Cecilia Strzyzowski. “Quiero prisión perpetua para todos”, dijo Gloria, la madre de la víctima.

En A24, detallaron que están eligiendo a los jurados para el inicio del juicio y en ese contexto, Gloria indicó “Yo entiendo que el jurado tenga miedo de enfrentar a los Sena. Yo tuve que elegir si quedarme en la provincia o irme y cuidar a mi hija viva, por eso me fui, por amenazas”.

Ahora, la madre de Cecilia Strzyzowski indicó: “Me están cuidando y nos movilizamos con custodia” y además explicó que Ángela, la hermana de Cecilia, fue la que le pidió rise del Chaco. “Necesitábamos irnos para hacer el duelo, este crimen era para unirnos a todos, no para dividirnos”.

“Yo ni siquiera tengo la respuesta de los últimos minutos de mi hija, porque no lo sé. Los Sena son unos cínicos, solamente quieren ensuciarme”, contó Gloria quien está en el Chaco a la espera del juicio: “Yo no sé si no la torturaron antes y tampoco sé porque la mataron, tal vez abrió algo que no debía abrir”.

Además. reveló: “De esta gente no me extraña nada, unas chicas se me acercaron en una marcha contándome que la habían violado este clan". En tanto agregó: "¿Qué sentirías si de un sobre de madera cayera hollín con algunos dientes y te dijeran que es tu hija? Yo no caí hasta que vi un pedazo del buzo del último abrazo”.

La revelación de Gloria: “Cecilia estaba embarazada”

En tanto reveló: “Yo creo que Cecilia estaba embarazada porque en su pieza encontré unos lentes chiquitos que decía abuela. Yo gritaba, entraron los custodios, no lo podía creer, antes de lo que pasó llevaba siete semanas de atraso”.

“Él (César Sena) estaba contento, nunca pensé que le podía hacer algo”, recordó Gloria y destacó: “No tienen un mínimo de arrepentimiento y hablan de los derechos humanos. Quiero cadena perpetua para todos. Yo no hice política, no me llevé un peso de la provincia”.

