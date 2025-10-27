Este martes comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco, y cuyo cuerpo aún no fue hallado. Estarán sentados en el banquillo de los acusados Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena.

César, el hijo del matrimonio se encuentra imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado”, mientras que sus padres por ser “partícipes primarios”.

También serán juzgados Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso por el encubrimiento del crimen.

El Poder Judicial de la provincia fijó el inicio del juicio para este martes 28 y las restantes audiencias serán el 29 y 30 de octubre; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre.

El fiscal Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, fiscal de Investigación Nº4, estarán a cargo de la acusación.

Sergio Gustavo Briend, en tanto, es el abogado en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Las defensas estarán a cargo de Gabriela Judith Tomljenovic, Ricardo Ariel Osuna, Armando Nicolás Boniardi Cabra, Mónica Alejandra Sánchez, Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.

Desaparición

El 2 de junio de 2023, Cecilia concurrió hasta la vivienda de sus suegros para encontrarse con su esposo. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Fue la última vez que se la vio con vida.

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron su cuerpo hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas.

Se hallaron diversos elementos como el anillo de compromiso de la víctima, un dije, fotos y hasta 16 dentarios que se comprobó que pertenecen a Cecilia.

Por otro lado se descubrió un acta de divorcio firmado cuatro días después de contraer matrimonio, que se estableció que la firma de la víctima era falsa. Acuña no aceptaba la relación de su hijo con Cecilia.