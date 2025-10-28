martes 28 de octubre 2025

Preocupación

Alarma en el país: pediatras advierten sobre un aumento de tos convulsa, que ya causó cuatro muertes

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) pidió reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica, especialmente en menores de cinco años, el grupo más afectado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Preocupación por el incremento de casos de coqueluche o tos convulsa en el país.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una alerta por el aumento de casos de coqueluche o tos convulsa en el país, enfermedad que ya provocó la muerte de cuatro niños en lo que va de 2025. El organismo pidió reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica, especialmente en menores de cinco años, el grupo más afectado.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, se notificaron 3.441 casos sospechosos y 333 confirmados, lo que triplica los registros del año pasado. La mayor incidencia se da en Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, a través del Boletín Epidemiológico Nacional se informó que, “entre las semanas epidemiológicas 1 y 41 de 2025 se notificaron 4 fallecimientos en casos confirmados con detección de Bordetella pertussis: 2 en menores de 6 meses, 1 en el grupo de 6 a 11 meses y otro en el grupo de 12 a 23 meses”.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había advertido en junio sobre el resurgimiento de la enfermedad en toda la región.

Como primera medida de prevención, los pediatras recordaron las dosis obligatorias de la vacuna:

  • A los 2, 4 y 6 meses (esquema primario con quíntuple o pentavalente)

  • 15 a 18 meses (primer refuerzo)

  • 5 años y 11 años

  • En cada embarazo desde la semana 20

  • Al personal de salud y convivientes de prematuros menores de 1.500 g

Qué es la tos convulsa y cómo se manifiesta

La tos convulsa es causada por la bacteria Bordetella pertussis y se caracteriza por tos intensa y persistente que puede durar semanas. En lactantes, puede provocar apnea, cianosis y complicaciones graves, sobre todo en bebés prematuros o hijos de madres no vacunadas.

Tratamiento y prevención

La SAP recomienda tratar todos los casos sospechosos con azitromicina durante cinco días, para evitar contagios secundarios. También sugiere profilaxis y refuerzo de vacunas en contactos estrechos.

La enfermedad es altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacunación, que debe alcanzar al menos 95% de cobertura para frenar la circulación.

En 2024, la cobertura nacional fue inferior a lo esperado:

  • 68% en el primer refuerzo (15-18 meses)
  • 69% en embarazadas con vacuna dTpa
  • 84,7% / 83,5% / 78,8% para las tres primeras dosis del esquema infantil.

La tos convulsa continúa siendo la principal causa de muerte prevenible en lactantes menores de dos meses.

