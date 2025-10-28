martes 28 de octubre 2025

De locos

En plena primavera, Córdoba amaneció con nieve: un frente polar tiñó de blanco las sierras

En un fenómeno tan sorprendente como efímero, la nieve volvió a caer sobre las sierras cordobesas en pleno octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La primavera cordobesa sorprendió con una postal invernal. Mientras se esperaban días templados, un frente de aire polar irrumpió con fuerza y provocó nevadas en las zonas altas de las sierras, un fenómeno tan inusual como llamativo para esta época del año.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó en diálogo con Candena 3 que la provincia atraviesa la influencia directa de una masa de aire frío de origen antártico, que desplomó las temperaturas mucho por debajo de los valores normales.

“En esta época del año, las máximas suelen rondar los 26 grados, pero hoy apenas llegaremos a 14”, detalló. Las mínimas, por su parte, descendieron hasta los 5 grados, cuando lo habitual sería 13,5.

Nieve, lluvia y un fenómeno poco conocido

El brusco descenso térmico llegó acompañado de lluvias y precipitaciones en forma de nieve y graupel —una especie de granizo muy pequeño que puede confundirse con copos— en distintos puntos de las Sierras Chicas y Sierras Grandes.

“Algunos pueden creer que es granizo o nieve, pero lo que se ve caer en muchos sectores es graupel, o ‘garrotillo’, como se lo conoce popularmente”, aclaró Madelón.

Aunque las imágenes de las cumbres nevadas inundaron las redes sociales, el especialista descartó que la nieve llegue al centro de la ciudad de Córdoba. “Las temperaturas no son tan bajas como para que eso ocurra”, señaló.

Aire antártico directo y sensación de invierno

El meteorólogo explicó que este fenómeno se debe a la entrada de un centro de alta presión desde el Atlántico, que impulsa aire muy frío proveniente directamente desde la Antártida.

“El aire polar no logró calentarse al atravesar el continente; ingresó desde el mar, que sigue muy frío, y por eso se siente con tanta intensidad en el centro del país”, explicó.

Paradójicamente, el norte de la Patagonia experimentó temperaturas más templadas, ya que el mismo sistema genera allí un viento del norte con efecto de calentamiento.

El alivio para quienes extrañan el sol no tardará en llegar. Según Madelón, el aire polar comenzará a retirarse gradualmente desde mañana, y el fin de semana traerá nuevamente temperaturas primaverales.

“Será un cambio rápido, aunque escalonado: en pocos días volveremos a sentir el calor”, anticipó.

Mirá las imágenes:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En plena primavera, Córdoba amaneció con nieve: un frente polar tiñó de blanco las sierras La primavera cordobesa sorprendió con una postal invernal. Mientras se esperaban días templados, un frente de aire polar irrumpió con fuerza y provocó nevadas en las zonas altas de las sierras, un fenómeno tan inusual como llamativo para esta época del año. El brusco descenso térmico llegó acompañado de lluvias y precipitaciones en forma de nieve y graupel —una especie de granizo muy pequeño que puede confundirse con copos— en distintos puntos de las Sierras Chicas y Sierras Grandes. Más info en @tiempodesanjuan #nieve #cordoba #primavera #tiempodesanjuan"

