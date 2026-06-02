La madre de Barrelier calificó a su hijo como "un monstruo"

Viviana, la madre de Claudio Barrelier -el supuesto femicida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba- sostuvo que su hijo la “defraudó” y, de probarse la veracidad de los hechos que lo mantienen como único imputado, lo consideró “un monstruo”.

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La mujer brindó una conferencia de prensa improvisada en la puerta de su domicilio y señaló: “ Creía en mi hijo, pero me defraudó. No estoy en sus zapatos de la puerta para afuera. Lo crié de una forma , lo crié bien dentro de mi alcance y él se hizo de otra, no lo entiendo”.

No obstante, se desligó del accionar del imputado: “No conozco a sus amistades, no sé nada. Le preguntaría por qué hizo esta barbaridad. Tiene 34 años y tiene su vida, mientras yo tengo la mía. No lo voy a entender nunca. Pido por favor que piensen en mi mamá, no quiero que le pase nada a ella”.

Viviana sostuvo que no mantiene vínculo alguno con la familia de Agostina: “A la madre de la nena la conocí una vez en una cancha y me la presentó como una amiga nada más; la vi una sola vez. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura”.

Respecto a la hija de Barrelier, que tiene 11 años, la progenitora del hombre explicó que la menor ya está al tanto de que su padre se encuentra detenido: “Mi nieta, ¿cómo puede estar? Ya sabe”.

Sobre su hijo, retomó: “Lo desconozco como hijo y pido perdón a todo el mundo, a la población, porque esto me desbordó. Es un monstruo si hizo todo lo que hizo. Me da vergüenza mirar a la cara a la familia de Agostina”.

Además, la mujer afirmó que tomó conocimiento de que su hijo quiso quitarse la vida en la cárcel: “Sí, así dicen”. Me lo dijeron los medios, pero no puedo hablar con él porque está incomunicado; nadie se contactó conmigo. Tampoco me gustaría hablar con él, pero sí mirarlo a la cara y preguntarle por qué nos hace pasar por esto.

“Somos personas buenas y solidarias que no hacemos mal a nadie. Le pido mil perdón a la familia de Agostina, a esos abuelos, de corazón. Trabajo en casa de familia, tengo 61 años y no cobro jubilación ni nada. Mi mamá es jubilada y mi hija trabaja también”, añadió.

En línea, recordó el inicio de la detención de Barrelier, cuando la causa todavía implicaba una desaparición y no un asesinato: “Los crié con muchos valores y principios. Cuando lo fui a ver para llevarle ropa, me dijo que todo iba a salir bien y que él no tenía nada que ver, que me quedara tranquila. Le creí como madre”.

Asimismo, se refirió al episodio anterior, cuando una mujer habría salido desnuda y maniatada del domicilio del imputado: “Me dijo que era una cama, nada más. No sé de quién provendría porque tampoco me dijo. Tampoco tengo idea de su vínculo con la política porque nunca frecuenté esos lugares y no me dijo nada. Cuando yo le preguntaba, me decía que eran cosas suyas”.

“La casa del barrio Cofico es parte de la familia de su esposa, él no es propietario”, cerró Viviana.