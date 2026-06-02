martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Femicidio

La madre de Barrelier calificó a su hijo como "un monstruo"

La mujer aseguró que su hijo la "defraudó" y contó que vive llorando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Viviana, la madre de Claudio Barrelier -el supuesto femicida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba- sostuvo que su hijo la “defraudó” y, de probarse la veracidad de los hechos que lo mantienen como único imputado, lo consideró “un monstruo”.

Lee además
una ayuda para salir de la carcel y el pedido de piedad: asi fue el vinculo entre la mama de agostina y barrelier
Investigación

Una ayuda para salir de la cárcel y el pedido de piedad: así fue el vínculo entre la mamá de Agostina y Barrelier
un video muestra a barrelier trasladando el cuerpo de agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

La mujer brindó una conferencia de prensa improvisada en la puerta de su domicilio y señaló: “Creía en mi hijo, pero me defraudó. No estoy en sus zapatos de la puerta para afuera. Lo crié de una forma, lo crié bien dentro de mi alcance y él se hizo de otra, no lo entiendo”.

No obstante, se desligó del accionar del imputado: “No conozco a sus amistades, no sé nada. Le preguntaría por qué hizo esta barbaridad. Tiene 34 años y tiene su vida, mientras yo tengo la mía. No lo voy a entender nunca. Pido por favor que piensen en mi mamá, no quiero que le pase nada a ella”.

Viviana sostuvo que no mantiene vínculo alguno con la familia de Agostina: “A la madre de la nena la conocí una vez en una cancha y me la presentó como una amiga nada más; la vi una sola vez. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura”.

Respecto a la hija de Barrelier, que tiene 11 años, la progenitora del hombre explicó que la menor ya está al tanto de que su padre se encuentra detenido: “Mi nieta, ¿cómo puede estar? Ya sabe”.

Sobre su hijo, retomó: “Lo desconozco como hijo y pido perdón a todo el mundo, a la población, porque esto me desbordó. Es un monstruo si hizo todo lo que hizo. Me da vergüenza mirar a la cara a la familia de Agostina”.

Además, la mujer afirmó que tomó conocimiento de que su hijo quiso quitarse la vida en la cárcel: “Sí, así dicen”. Me lo dijeron los medios, pero no puedo hablar con él porque está incomunicado; nadie se contactó conmigo. Tampoco me gustaría hablar con él, pero sí mirarlo a la cara y preguntarle por qué nos hace pasar por esto.

“Somos personas buenas y solidarias que no hacemos mal a nadie. Le pido mil perdón a la familia de Agostina, a esos abuelos, de corazón. Trabajo en casa de familia, tengo 61 años y no cobro jubilación ni nada. Mi mamá es jubilada y mi hija trabaja también”, añadió.

En línea, recordó el inicio de la detención de Barrelier, cuando la causa todavía implicaba una desaparición y no un asesinato: “Los crié con muchos valores y principios. Cuando lo fui a ver para llevarle ropa, me dijo que todo iba a salir bien y que él no tenía nada que ver, que me quedara tranquila. Le creí como madre”.

Asimismo, se refirió al episodio anterior, cuando una mujer habría salido desnuda y maniatada del domicilio del imputado: “Me dijo que era una cama, nada más. No sé de quién provendría porque tampoco me dijo. Tampoco tengo idea de su vínculo con la política porque nunca frecuenté esos lugares y no me dijo nada. Cuando yo le preguntaba, me decía que eran cosas suyas”.

“La casa del barrio Cofico es parte de la familia de su esposa, él no es propietario”, cerró Viviana.

Temas
Seguí leyendo

La resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

Allanaron la casa de la mamá de Barrelier: estuvo presente la división de canes

"No tengo nada que ver; estoy dando una mano": el audio que Barrelier le envió al padre de Agostina

La dura confesión de la joven secuestrada por Barrelier en 2025: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca"

Quién es Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el brutal crimen de Agostina Vega en Córdoba

La madre de Agostina reconoció que ayudó a pagar la fianza de Barrelier: "Creímos que era inocente"

Patricia Bullrich presentó su renuncia a la presidencia de la bancada libertaria en el Senado

Caso Maradona: un médico cercano a Stinfale sostuvo que Diego "hacía lo que quería"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un video muestra a barrelier trasladando el cuerpo de agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Chonono fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado
Antecedentes

"Chonono" fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Te Puede Interesar

Este es Suárez Garrido, el ahora detenido y condenado.
Un violento sin frenos

Lo buscaban por acuchillar a un joven, cayó preso y le pegó una trompada a un policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo
Reglamentación

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

Antes de saber qué sistema electoral regirá en 2027, el bloquismo reposiciona dirigentes en departamentos clave
Elecciones

Antes de saber qué sistema electoral regirá en 2027, el bloquismo reposiciona dirigentes en departamentos clave