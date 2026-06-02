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Tensión

Patricia Bullrich presentó su renuncia a la presidencia de la bancada libertaria en el Senado

Tras negarse a retirar el pliego de una jueza vinculada familiarmente a la prensa crítica, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, puso su renuncia a disposición del Presidente, que la rechazó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un escenario de creciente fricción interna dentro de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich puso a disposición del presidente Javier Milei su renuncia a la jefatura de la bancada oficialista en el Senado. El ofrecimiento se produjo luego de que la legisladora comunicara su decisión de no acompañar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, una medida impulsada por el Poder Ejecutivo.

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El origen del conflicto

La controversia se centra en la postulación de Michelli para cubrir una vacante judicial. Pese a que su pliego ya contaba con las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Milei solicitaron su retiro. La objeción principal del Gobierno radica en el vínculo familiar de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon, quien ha reportado sobre casos de corrupción vinculados a la gestión actual.

La postura de Bullrich

Fuentes cercanas a la senadora explicaron que, en una conversación privada con Milei, Bullrich manifestó que no podía actuar en contra de sus "principios y valores personales". Para la jefa del bloque, vetar a una candidata por su parentesco con un periodista contradice los "gestos republicanos" que demanda el electorado de La Libertad Avanza.

Ante la posibilidad de que su postura generara un "ruido político" perjudicial para la Casa Rosada, Bullrich ofreció dar un paso al costado en la conducción del bloque. Sin embargo, el presidente Javier Milei desestimó la propuesta y rechazó su salida, asegurando comprender sus razones.

Internas y repercusiones en el Senado

La decisión de Bullrich no solo expuso diferencias con el Ejecutivo, sino que también profundizó las grietas dentro del bloque libertario:

  • Apoyos: Senadores como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero manifestaron su respaldo a la postura de Bullrich.
  • Resistencias: Las senadoras Nadia Márquez y Emilia Orozco, alineadas con Karina Milei, habrían presionado a Bullrich para que acatara las órdenes presidenciales, lo que aceleró su decisión de hablar directamente con el mandatario.
  • Bloqueo administrativo: Por instrucción de la Secretaría General de la Presidencia, el senador Juan Carlos Pagotto mantiene retenido el dictamen de la Comisión de Acuerdos para evitar que el pliego de Michelli llegue al recinto.

Impacto legislativo

La negativa de Bullrich, sumada a la postura de bloques aliados como la UCR y el PRO, deja al Gobierno sin los votos necesarios para convalidar el retiro del pliego de Michelli en el Senado. Ante esta falta de consenso, el oficialismo evalúa postergar el tratamiento de los más de 70 pliegos judiciales previstos para la sesión de este jueves 4 de junio.

A pesar de la tensión, desde la Casa Rosada intentaron minimizar el conflicto, calificándolo como una "diferencia de miradas" natural en un espacio diverso que no compromete el rumbo de la gestión. Por su parte, Bullrich reafirmó en sus redes sociales que un debate sincero y el respeto por las convicciones fortalecen el cambio.

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