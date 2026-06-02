Más de la mitad de los adultos argentinos ya tuvo dengue y alertan por el riesgo de casos más graves

El dengue dejó de ser una enfermedad esporádica para convertirse en un desafío sanitario cada vez más importante en Argentina. Un reciente estudio realizado por investigadores del CONICET y otras instituciones nacionales reveló que más de la mitad de los adultos del país ya estuvo expuesta al virus, una cifra que marca un crecimiento sin precedentes en comparación con años anteriores.

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La investigación, publicada en la revista científica The Lancet Regional Health – Americas, analizó muestras de sangre de 5.443 donantes de distintas regiones argentinas y encontró que el 50,6% presentaba anticuerpos contra el dengue en 2025. Dos años antes, ese porcentaje era del 23,1%.

Los especialistas sostienen que el fuerte incremento refleja el impacto de las históricas epidemias registradas durante las temporadas 2022/23 y 2023/24, cuando el país contabilizó más de 580.000 casos y cerca de 400 fallecimientos.

El estudio también detectó importantes diferencias entre regiones. Las provincias del norte encabezan los niveles de exposición: Tucumán registró una seroprevalencia del 78,8% y Santiago del Estero del 78,5%. En contraste, las provincias de la región centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires mostraron valores que oscilaron entre el 31,9% y el 35,7%.

Según explicaron los investigadores, el clima cálido favorece la proliferación del mosquito transmisor en el norte argentino, donde además el virus circula desde hace más tiempo. Sin embargo, la elevada densidad poblacional de grandes centros urbanos también contribuye a la propagación de la enfermedad en otras zonas del país.

Los datos muestran además que las personas mayores de 56 años son las que registran una mayor presencia de anticuerpos, mientras que hombres y mujeres presentan porcentajes similares de exposición al virus.

Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es que el aumento de personas que ya atravesaron una infección podría traducirse en un mayor riesgo de cuadros graves en futuros brotes. Esto se debe a que el dengue posee cuatro serotipos diferentes y una infección previa no protege completamente frente a los restantes.

Por el contrario, cuando una persona vuelve a infectarse con un serotipo distinto, las defensas generadas en el primer contagio pueden favorecer una respuesta inmunológica más intensa y aumentar las posibilidades de desarrollar formas severas de la enfermedad.

En este sentido, los investigadores señalaron que mientras años atrás predominaban los serotipos DENV-1 y DENV-4, actualmente el DENV-2 es el que circula con mayor frecuencia, lo que incrementa el riesgo de reinfecciones graves entre quienes ya tuvieron dengue.

El trabajo también pone en evidencia que la magnitud real de la epidemia podría ser mucho mayor que la reflejada por los registros oficiales. Esto ocurre porque una gran parte de las infecciones cursa sin síntomas y porque durante los grandes brotes los sistemas sanitarios suelen verse desbordados, dificultando la detección y notificación de todos los casos.

A pesar de que la actual temporada epidemiológica muestra una circulación baja del virus, los expertos consideran que el escenario obliga a fortalecer las estrategias de prevención, el control del mosquito Aedes aegypti y la vigilancia sanitaria.

Además, sostienen que los resultados aportan información clave para evaluar futuras políticas de vacunación y reforzar medidas específicas en aquellas regiones donde el dengue comienza a comportarse como una enfermedad endémica, con circulación sostenida año tras año.