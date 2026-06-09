Buscan a otra adolescente en Córdoba: el operativo incluye 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

La Policía de la provincia de Córdoba desplegó un megaoperativo para buscar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció ayer en la localidad de Colonia Caroya. Según indicó la familia, la menor fue vista por última vez ayer después de salir del colegio, al mediodía.

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La denuncia por desaparición fue radicada por la madre de Luciana, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la policía local. Desde entonces, no se obtuvieron noticias sobre su paradero, y los investigadores trabajan en la reconstrucción de sus movimientos posteriores a la salida del colegio.

“Lamentablemente sigue la búsqueda sin noticias. Ayer, ella concurrió al colegio. Luego de salir al mediodía de esta escuela, se perdió rastro, se apagó su celular y, a partir de ahí, está toda la familia consternada”, dijo Luis Gutiérrez, abogado de los familiares de Luciana, en diálogo con TN.

Las autoridades desplegaron cerca casi 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero para realizar rastrillajes en el área urbana y rural de Colonia Caroya.

El operativo es supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti. Las tareas incluyen el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para determinar qué ocurrió tras la salida de la adolescente del colegio.

“A ella generalmente la pasa a buscar un familiar, que es su mamá. Es materia de investigación porque se están analizando varias cámaras de negocios que hay cerca”, dijo el letrado. “Se está haciendo lo que comúnmente se llama un peinado. Se viene haciendo en varias zonas de acá de Colonia Caroya y también alrededores”, agregó.

“El fiscal en todo momento estuvo en contacto con la familia, conmigo y estuvimos hasta altas horas de la noche, de la madrugada. Él se comunicó constantemente y estuvo analizando cada cuestión y cada punto”, añadió.

“Con su madre tenían una relación hermosa, así se lo digo, hermosa, de manera cotidiana, muy compañera de su madre”, resaltó.

Respecto a la comparación con el caso de Agostina Vega, Gutiérrez dijo que “acá se ha trabajado muy bien porque en todo momento, el ministro de Seguridad estuvo aquí presente en Colonia Caroya apenas pudo”.

La palabra del ministro de Seguridad

“Nosotros ayer a las 3.15 de la tarde recibimos la denuncia de los papás de Luciana sobre su desaparición en el mediodía, en el área de un colegio que queda acá muy cerca. Inmediatamente, se puso en conocimiento del fiscal Guillermo Monti. El subjefe de policía está presente en lugar desde las cinco de la tarde. Yo llegué muy poquito después. Fuimos al colegio, fuimos con perros rastreadores. Estuvimos haciendo un trabajo de campo”, dijo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con TN.

“Me entrevisté con el papá, con la mamá, con una de las hermanas mayores de ella. Luciana es la menor de cuatro hermanas. Desde ayer no paramos de buscarla. Estuvimos toda la noche buscando. Hoy el clima no nos ayuda para volar el helicóptero y los drones, pero ustedes ven que está Federación de Bomberos, está el DUAR, está Bomberos de la provincia de Córdoba, están las unidades especiales. Estamos con un despliegue muy importante en gente. Esta joven vivía hasta hace cinco meses en esta zona urbana, pero hace ya medio año aproximadamente que se fueron a vivir a un lugar más retirado, a siete kilómetros de acá. Buscamos en ese lugar”, agregó el funcionario.

En ese sentido, indicaron que están entrevistando a todos los amigos de la joven y se activó desde el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) el protocolo de búsqueda.

“Todas las rutas de la provincia están siendo controladas tanto por Policía Caminera como por la Departamental. Y lo que pedimos son datos. Básicamente, en estos casos, es importante que se aporten todos los datos certeros para dar con Luciana”, añadió el ministro.

“Yo hablé ayer con Juan, que es su padrastro, con Elena, que es su mamá, con Abril, que es su hermana de 18 años, y recabamos toda la información que pudimos. Ellos ya habían declarado ante el fiscal. Simplemente, lo que me comentaron que tenía por costumbre traerla Juan, buscarla su mamá en hora del mediodía. Cuando la vino a buscar, ya no la encontró”, contó Quinteros.

“Habitualmente se juntaba con la otra hermana, que también va al colegio, la había visto en el recreo de las 10.30 y lo demás es todo motivo de investigación, sus contactos, a dónde puede haber ido. Estamos buscando, por supuesto, con el área específica de la Policía Judicial. También se está abriendo la computadora, se está buscando su teléfono, que dejó de emitir señal, probablemente por falta de batería ayer por la tarde. Bueno, se barajan todas las hipótesis y estamos trabajando sin parar desde anoche. No hemos parado un minuto y no vamos a parar un minuto hasta encontrarla, como lo hemos hecho siempre”, sostuvo.

“La primera hipótesis había sido un auto. Los requisamos todos los vehículos que teóricamente podrían haber sido los que estuvieron en ese sector. Esas hipótesis en principio fueron descartadas. Y digo en principio porque el fiscal es el dueño de la investigación, quien dirige la investigación y el que va marcando las hipótesis y los caminos a trabajar. Nosotros lo que hacemos como auxiliares de la justicia es ir con la hipótesis que nos marque el fiscal”, aclaró.

“Estamos trabajando con todas las cámaras de una estación de servicio que hay muy cerca, de una forrajería a la que pudimos controlar muy exhaustivamente. Hay casi treinta cámaras en esta ciudad, que las estamos controlando absolutamente todos. Esto es una búsqueda que recién comienza, porque no llevamos ni 24 horas. Nosotros estábamos con todo el personal táctico aquí trabajando. Personalmente estuve desde muy temprano a la hora de la tarde. La denuncia fue en hora de la siesta y antes que anochezca nosotros ya estábamos trabajando. También tenemos ese problema, el clima, el invierno, que anochece temprano, amanece tarde, lo cual permite que los horarios de búsqueda sean más reducidos. Hemos buscado por cielo y tierra, por aire, por todas las maneras con los recursos tecnológicos. En esto el gobernador es claro: los recursos para esta búsqueda son ilimitados y vamos a estar trabajando en ese sentido”, señaló

Luciana “es de contextura física delgada, 1,60 de estatura, tez trigueña y cabello color negro. Vestía zapatillas color blanco y verde, jean azul, y buzo color azul marino”, comunicó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

“Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial”, agregaron.

FUENTE: Infobae