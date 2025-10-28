Femicidio de Cecilia Strzyzowski: La conformación del jurado demora el inicio del juicio

El juicio más esperado de Chaco en los últimos años arrancó este martes en Resistencia. Siete personas, entre ellas César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, enfrentarán a un jurado popular bajo la acusación de haber planeado y ejecutado el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Justicia La madre de Cecilia Strzyzowski pidió "perpetua para todos" los acusados por el femicidio de su hija

Si bien el cuerpo de la víctima nunca fue encontrado, la investigación tiene casi 400 pruebas que indican un plan macabro y un crimen que, según la fiscalía, fue meticulosamente planificado por el clan piquetero.

El proceso de selección del jurado

La primera audiencia se realizó en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Antes de los alegatos iniciales, el orden del día estuvo dado por la elección del jurado. Son 12 los ciudadanos chaqueños que serán elegidos entre 168 posibles.

Su misión será escuchar las pruebas, analizar los testimonios y decidir el veredicto. Habrá además seis suplentes.

Durante la jornada de hoy, fiscales y defensores interrogaron a los potenciales jurados para descartar a quienes tengan prejuicios sobre el caso o vínculos con los implicados.

Esta etapa se extenderá durante la jornada de mañana y, tanto la querella como la defensa y la fiscalía, tiene 14 posibilidades de recusación a los jurados, e incluso pueden hacerlo sin causa.

Una vez conformado el jurado, el juicio avanzará con las 17 audiencias previstas. Allí se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios, más de 50 testigos pasarán por la sala.

El proceso será supervisado por la jueza técnica Dolly Fernández, quien tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento del procedimiento, pero sin intervenir en la decisión final del jurado.

El tribunal popular decidirá sobre los hechos -si los imputados son culpables o no-, y la magistrada aplicará el derecho: será la encargada de definir el monto de la pena.

Todos los acusados

Los siete acusados llegan al juicio detenidos y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia.

César Sena, de 20 años, está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

image César Sena y Cecilia se casaron a pocos meses de haberse conocido.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como coautores del mismo delito. Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

El resto de los acusados son Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”. Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado.

Según la acusación, González y Obregón ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que Melgarejo y Reinoso habrían permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información clave en los primeros días de la investigación.

image

Del viaje soñado al crimen atroz

La historia de la pareja había comenzado un año antes, en 2022, cuando se conocieron por una aplicación de citas. Se casaron pocos meses después y, desde entonces, la relación estuvo marcada por la violencia y el control.

Ella soñaba con irse del Chaco, tener un trabajo y una vida mejor. Él, hijo de una de las familias piqueteras más poderosas de la provincia, le prometió un futuro en Ushuaia. Le habló de una casa, un empleo seguro, una nueva oportunidad. Pero la ilusión era una trampa.

El 1° de junio pasaron la noche juntos en un alojamiento de Resistencia. A la mañana siguiente, a las 9:14, una cámara los registró llegando a la casa de los Sena, en la calle Santa María de Oro. Ella bajó con una valija. Fue la última imagen con vida.

De acuerdo a la hipótesis de los fiscales, fue asesinada poco después en el interior de la casa, aparentemente golpeada y asfixiada, y su cuerpo fue incinerado en un campo de la familia, conocido como la “chanchería”.

Para los investigadores, César no actuó solo. Sus padres habrían colaborado activamente en el crimen y en la eliminación de pruebas. Marcela Acuña, según la causa, organizó la limpieza y traslado de objetos personales de la víctima, mientras que Emerenciano supervisaba y coordinaba la manipulación de evidencias.

Entre las pruebas figuran rastros de sangre, objetos personales calcinados, mensajes de WhatsApp y búsquedas en internet que muestran planificación y premeditación.