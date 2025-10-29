Ciudadanía italiana: el fallo judicial que facilita el proceso a miles de argentinos, de qué se trata

Miles de argentinos tienen la intención de tramitar la ciudadanía italiana.

Buenas noticias para los argentinos que buscan su ciudadanía italiana: un nuevo fallo judicial en Italia simplificó el proceso y eliminó algunas trabas que complicaban la obtención del reconocimiento por vía judicial . La resolución ya genera impacto entre los estudios especializados y promete acelerar los tiempos del trámite. Conocé los detalles.

El proyecto de Reforma Laboral introduce varios cambios a la forma en la que hoy se concibe el empleo. Uno por uno, los puntos más resonantes y cómo sería en la práctica.

El fallo, emitido por un tribunal en Roma, dispone que los descendientes de italianos pueden iniciar el proceso judicial sin necesidad de residir en Italia ni esperar turnos consulares , algo que hasta ahora demoraba años. Además, establece que los jueces pueden resolver los casos de forma agrupada, reduciendo costos y agilizando las resoluciones.

En la práctica, esto significa que muchos argentinos que cuentan con la documentación completa podrán obtener su ciudadanía en menos tiempo y con menos gastos. Los estudios especializados aseguran que el trámite podría resolverse en menos de 12 meses, frente a los 3 o 4 años que podía demorar antes.

Los principales cambios introducidos por el fallo son:

No se requiere residencia en Italia para iniciar el juicio.

Se habilita la presentación grupal de causas con el mismo linaje.

Los jueces podrán dictar sentencia sin audiencia presencial.

Se reconocen fallos anteriores como precedentes válidos.

Con esta decisión, el sistema judicial italiano reconoce la necesidad de modernizar un proceso que afecta a miles de descendientes en todo el mundo, especialmente en países como Argentina, donde se estima que más de 25 millones de personas tienen algún antepasado italiano.

FUENTE: TyC Sports