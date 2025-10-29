miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Respeto a la historia

Ciudadanía italiana: el fallo judicial que facilita el proceso a miles de argentinos, de qué se trata

Una reciente decisión judicial en Italia abrió la puerta para que los argentinos puedan obtener la ciudadanía de forma más rápida y sin tantos requisitos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miles de argentinos tienen la intención de tramitar la ciudadanía italiana.

Miles de argentinos tienen la intención de tramitar la ciudadanía italiana.

Buenas noticias para los argentinos que buscan su ciudadanía italiana: un nuevo fallo judicial en Italia simplificó el proceso y eliminó algunas trabas que complicaban la obtención del reconocimiento por vía judicial. La resolución ya genera impacto entre los estudios especializados y promete acelerar los tiempos del trámite. Conocé los detalles.

Lee además
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto libertario

El proyecto de Reforma Laboral introduce varios cambios a la forma en la que hoy se concibe el empleo. Uno por uno, los puntos más resonantes y cómo sería en la práctica.
tragedia: murio sebastian pena en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

El fallo, emitido por un tribunal en Roma, dispone que los descendientes de italianos pueden iniciar el proceso judicial sin necesidad de residir en Italia ni esperar turnos consulares, algo que hasta ahora demoraba años. Además, establece que los jueces pueden resolver los casos de forma agrupada, reduciendo costos y agilizando las resoluciones.

En la práctica, esto significa que muchos argentinos que cuentan con la documentación completa podrán obtener su ciudadanía en menos tiempo y con menos gastos. Los estudios especializados aseguran que el trámite podría resolverse en menos de 12 meses, frente a los 3 o 4 años que podía demorar antes.

Los principales cambios introducidos por el fallo son:

  • No se requiere residencia en Italia para iniciar el juicio.
  • Se habilita la presentación grupal de causas con el mismo linaje.
  • Los jueces podrán dictar sentencia sin audiencia presencial.
  • Se reconocen fallos anteriores como precedentes válidos.

Con esta decisión, el sistema judicial italiano reconoce la necesidad de modernizar un proceso que afecta a miles de descendientes en todo el mundo, especialmente en países como Argentina, donde se estima que más de 25 millones de personas tienen algún antepasado italiano.

FUENTE: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la conformación del jurado demora el inicio del juicio

Tras la detención de su novio, Lourdes, de Bandana, lo defendió: "No me hizo nada"

La madre de Cecilia Strzyzowski pidió "perpetua para todos" los acusados por el femicidio de su hija

El Banco Central lanzó una moneda para homenajear el "barrilete cósmico" de Maradona: cuánto cuesta y dónde conseguirla

Actualizan montos y parámetros de operaciones internacionales del Impuesto a las Ganancias: el detalle

El 'highlander' mendocino: balearon a un joven por tercera vez en seis años

Alarma en el país: pediatras advierten sobre un aumento de tos convulsa, que ya causó cuatro muertes

En plena primavera, Córdoba amaneció con nieve: un frente polar tiñó de blanco las sierras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia: murio sebastian pena en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con ticket canasta, los ejes del proyecto libertario
Las claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto libertario

Empresa Mayo SRL, la compañía que concentra la mayor parte del transporte público en San Juan, opera con una estructura societaria que no está clara en los registros oficiales.
Empresas

El misterio de la Mayo: 80 años de historia en el transporte sanjuanino y un dueño que nadie confirma