jueves 30 de octubre 2025

Insólito

La periodista Julia Mengolini polémica: trató de "tontos" a los tenistas

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) salió a responderle, pero ella no paró con su crítica y se burló de ese comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Julia Mengolini, conocida periodista argentina por sus declaraciones mediáticas en la radio tuvo un desafortunado comentario mientras estaba en vivo. Dijo que los tenistas eran “tontos”. La AAT (Asociación Argentina de Tenis) salió a responderle y ella respondió a tal comunicado.

Todo comenzó cuando Mengolini lanzó en la polémica Futurock una frase que encendió la mecha: “Los tenistas profesionales son tontos”. La declaración, que rápidamente se viralizó en redes sociales, provocó el enojo de fanáticos, deportistas y dirigentes del tenis argentino.

La periodista no solo cuestionó la inteligencia de los jugadores, sino que también puso en duda el esfuerzo y la dedicación que requiere llegar a la elite del deporte. Sus dichos generaron un fuerte rechazo en el ambiente, donde muchos salieron a defender la carrera y el sacrificio de los tenistas nacionales.

La reacción de la AAT no tardó en llegar. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad que nuclea a los tenistas argentinos repudió los dichos de Mengolini y defendió a los jugadores.

Julia Mengolini quiso hacer humor y a la AAT le respondió

El tenis argentino es motivo de orgullo nacional y nuestros deportistas son ejemplo de esfuerzo, dedicación y profesionalismo”, expresó la AAT en el texto. Además, remarcaron que “descalificar a quienes representan al país en las canchas del mundo solo contribuye a la desinformación y al desprestigio del deporte”.

El comunicado también hizo hincapié en la importancia de valorar el trabajo de los atletas y pidió respeto por quienes dejan todo por la camiseta argentina.

Las declaraciones de Mengolini abrieron un intenso debate en redes sociales y medios especializados. Muchos usuarios y figuras del deporte salieron a respaldar a los tenistas y a cuestionar la actitud de la periodista.

image

En tanto, desde la AAT insistieron en la necesidad de “fomentar el respeto y la admiración por quienes nos representan internacionalmente”, y llamaron a la reflexión sobre el rol de los comunicadores en la formación de opinión pública.

Julia Mengolini se defendió en sus redes sociales argumentando que quiso hacer humor. “Muchachos era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan enserio me hace dudar. Quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis (que igual era un chiste, pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”, escribió.

“La AAT me dedicó un extenso y ridículo comunicado por un chiste. Aclaro lo obvio: no creo que los tenistas sean tontos. De quienes no tengo dudas es de quienes escribieron ese comunicado”, agregó junto a una foto jugando tenis con Andy Chango.

“De lo que no tengo dudas es de lo gorilas que deben ser ustedes porque la saña del comunicado no se explica de otro modo… Aguante el tenis, manga de caretas. Algún día haremos canchas en todos los barrios”, agregó en otras story.

