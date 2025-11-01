sábado 1 de noviembre 2025

Terminó 2 a 1

Lionel Messi hizo un golazo pero no le alcanzó al Inter Miami para pasar de fase

La llave de cuartos de final contra Nashville no se cerró y todo se definirá la próxima semana en un tercer encuentro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Inter Miami no logró hacer pie este sábado en su visita a Nashville y, luego de ganarle por 3-1 en el primer partido como local, perdió por 2-1 bajo una copiosa lluvia y llevó su serie de playoffs de la Major League Soccer a un tercer encuentro, el próximo sábado de vuelta en el Chase Stadium.

El anfitrión golpeó primero con un penal de Sam Surridge y antes del descanso aumentó Josh Bauer, mientras que los de Javier Mascherano recién descontaron sobre el final con una joya de Lionel Messi asistido por Rodrigo De Paul.

Cabe destacar que en estas llaves la diferencia de gol no existe, por tal razón a pesar de que en el primer partido el Inter Miami sacó más diferencia de gol, todo se define con victorias.

Esta llave se definirá en el tercer partido y ahí se sabrá quién pase a semifinales.

Mirá el golazo de Lionel Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoMessiMedia/status/1984796607905440238&partner=&hide_thread=false

